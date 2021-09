Tabor in Mura remizirala, Koper po Bravu poražen tudi proti Aluminiju

Črno-beli so izenačili že v sedmi minuti, po dokaj nenevarni podaji v kazenski prostor je Jan Koprivec žogo izpustil, Amadej Maroša pa je spretno prišel do nje in jo poslal v mrežo. Pozneje se je dogajanje na zelenici umirilo, ekipi sta strnili vrsti in preprečevali nevarne akcije na eni in drugi strani. Kmalu po začetku drugega polčasa, v 48. minuti, je Dominik Mihaljević nevarno meril z 18 metrov, Obradović pa je z lepo "parado" preprečil veselje Kraševcev. V 70. minuti so domači spet prišli do lepe priložnosti, toda strel Tila Mavretića je Obradović tudi ukrotil.

Mura, ki je pred tem dobila štiri od zadnjih petih tekem, je bila predvsem v drugem polčasu premalo konkretna za kaj več. Ekipi tako vsaj za zdaj ostajata na četrtem in petem mestu. Čeprav je Mura odločno začela tekmo, pa je domača zasedba povedla v četrti minuti. Marko Krivičić je z leve strani poslal podajo proti Rodrigueju Bongonguiju , a ta do žoge ni prišel, je pa dovolj zmedel Matka Obradovića , da ta ni vedel, ali naj posreduje ali ne. Žoga se je nato mimo njega skotalila v mrežo za 1:0.

Potem ko so Sežanci, ki so bili pred tem krogom pod vodstvom Dušana Kosića še stoodstotni, v uvodu sezone v Murski Soboti premagali državnega prvaka s 3:0, je bil danes dvoboj ekip bolj ali manj enakovreden in se zasluženo končal z delitvijo točk.

Koper nemočen drugič zapored

Koprčani so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz po šestih zaporednih zmagah in prvega nasploh v sezoni, danes pa so še drugič zapovrstjo igrišče zapustili sklonjenih glav. Čeprav so v prvem polčasu zapravili številne priložnosti, so jih ugnali kar zdesetkani Kidričani, pri katerih je kopica poškodovanih igralcev, obenem pa še kaznovan Nik Marinšek. Gostujoči trener Oskar Drobne je imel tako na Bonifiki vsega pet rezervistov.

Aluminij je z borbeno predstavo in učinkovitim koncem prvega polčasa ter uvodom drugega polčasa vpisal drugo zmago sezone, s katero se je za pet točk oddaljil od zadnjeuvrščenih Radomelj. Na drugi strani Koper ostaja na vrhu lestvice z 19 točkami, kolikor jih imata še Bravo in Olimpija, toda koprski kolektiv ima še tekmo v dobrem. Primorci so imeli v deveti minuti prvo lepo priložnost, ko je Maks Barišić izgubil dvoboj z Luko Janžekovičem, malce pozneje pa je bil Aluminijev vratar na mestu še po nevarnem strelu Bedeja Osujija z roba kazenskega prostora. Koprčani so prevladovali in v 22. minuti povedli, potem ko je Mitja Viler z leve strani podal pred vrata, Osuji pa je bil za malenkost hitreje pri žogi kot Janžekovič ter jo usmeril v mrežo.

Vratar gostov je moral posredovati tudi v 28. minuti, ko so domači po strelu z desne strani celo zatresli vratnico, v 32. minuti pa je Janžekovič ustavil še strel Kaheema Parrisa. Čeprav so Koprčani celoten polčas Aluminiju prepustili le drobtinice, pa so Kidričani tik pred koncem prvega dela izenačili. Z leve strani je podal Aljaž Ploj (ta je v igro vstopil v 32. minuti namesto poškodovanega Aljaža Krefla), z glavo pa je zadel Roko Prša. Takoj po začetku drugega polčasa je zelo razpoloženi Janžekovič izvrstno posredoval v boju ena na ena z Osujijem, že v 48. minuti pa so gosti šokirali domače, saj je z desne strani kazenskega prostora za vodstvo Aluminija poskrbel Gašper Pečnik. Kidričani pa so že v 50. minuti še povečali svojo prednost, zmedeno koprsko obrambo so izigrali, na koncu pa je z roba kazenskega prostora zadel Armin Đerlek. V 59. minuti je od daleč na drugi strani poskusil Ivica Guberac, a je bil Janžekovič na mestu, v 66. minuti pa je Viler zgrešil s prostega strela.

Vroče je bilo tudi v 75. minuti pred vrati gostov, a brez uspeha Koprčanov, ki so pritiskali, prišli do nekaj (neuspešnih) strelov, na drugi strani pa je Đerlek v 88. minuti zadel še prečko. Tik pred koncem je Tin Martić dobil rdeči karton zaradi prekrška nad Žanom Beširjem.

Prva liga Telemach, 10. krog, izidi:

CB24 Tabor Sežana – Mura 1:1 (1:1)

Krivičić 4.; Maroša 7.

Koper – Aluminij 1:3 (1:1)

Osuji 22.; Prša 45., G. Pečnik 48., Đerlek 50.

Maribor – Celje -:-