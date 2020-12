Tabor v sodniškem dodatku premagal Celje

Sežanski Tabor je prekinil niz šestih tekem brez zmage, a po drugi strani nadaljeval niz nepremaganosti na domačem igrišču. Zmagoviti gol je Mihael Briški dosegel že v sodniškem dodatku, kar pomeni, da so oslabljeni Celjani, ki so tudi tokrat v odsotnosti Dušana Kosića igrali po napotkih pomočnika Jasmina Jerića, štiri tekme brez zmage.

Prvi polčas na mokrem igrišču v Sežani ni ponudil zadetkov, domači kljub enakovredni predstavi sploh niso prišli do nevarnejšega strela, čeprav so si v vetrovnem vremenu priigrali nekaj obetavnih položajev. Na drugi strani so bili v svojih zaključkih nekoliko nevarnejši Celjani, ki so med drugimi pogrešali Advana Kadušića in Luko Kerina. Že v prvi minuti je Matic Vrbanec poskusil z 18 metrov malce z desne, a se je Arian Rener izkazal, v 19. pa so gosti izpeljali še eno lepo akcijo, ki jo je zaključil Filip Dangubić iz bližine, a zadel prečko.

Prav Dangubić je do strela prišel tudi v 52. minuti, poskusil je z roba kazenskega prostora, Rener, ki je bil precej iz vrat, pa se je spet izkazal. Na drugi strani je malce zatem močno sprožil Denis Kouao, a je bil precej nenatančen. V 60. minuti pa so domači zadeli, toda Hristos Rovas je pri tem storil prekršek nad Matjažem Rozmanom, ki je pred tem obranil poskus Djala Aldairja.

Kraševci so v teh trenutkih prevladovali, imeli so še nekaj strelov, ki pa Rozmanu niso povzročili prevelikih preglavic. V drugi minuti sodniškega dodatka pa so domači prišli do udarca iz kota z desne strani. Po njem je najprej Žan Zaletel žogo odbil s črte gola, a le na glavo Mihaela Briškega, ki jo je nato poslal v mrežo za zmago. Sežance v soboto čakata tekma 17. kroga in gostovanje pri Olimpiji, Celjani bodo takrat gostovali v Novi Gorici.