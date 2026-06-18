Olimpijo 'okrepil' napadalec, ki je v Bolgariji zabil 5 golov na 37 tekmah

"Občutki ob prihodu v Olimpijo so odlični. Vesel sem, da sem postal del tega kluba. Za mano je uspešna sezona v Bolgariji, ki mi je odprla vrata do tega prestopa. Vem, da gre za zelo uspešen klub v Sloveniji, zato sem zelo ponosen, da sem tukaj. Navdušila me je organiziranost in profesionalnost vseh v klubu, prav tako čudovit stadion. Navijačem lahko obljubim, da bom na igrišču vedno dal vse od sebe in s ponosom nosil ta dres. Želim pomagati ekipi do novih lovorik ter skupaj s soigralci doseči čim več tudi v Evropi. Verjamem, da nas čaka uspešna sezona in veliko razlogov za veselje," je ob podpisu pogodbe za uradno klubsko spletno stran povedal Alexandre Nascimento da Silva - Xande, ki prihaja iz Maceioja, glavnega mesta brazilske zvezne države Alagoas.