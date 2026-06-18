Olimpijo 'okrepil' napadalec, ki je v Bolgariji zabil 5 golov na 37 tekmah

"Občutki ob prihodu v Olimpijo so odlični. Vesel sem, da sem postal del tega kluba. Za mano je uspešna sezona v Bolgariji, ki mi je odprla vrata do tega prestopa. Vem, da gre za zelo uspešen klub v Sloveniji, zato sem zelo ponosen, da sem tukaj. Navdušila me je organiziranost in profesionalnost vseh v klubu, prav tako čudovit stadion. Navijačem lahko obljubim, da bom na igrišču vedno dal vse od sebe in s ponosom nosil ta dres. Želim pomagati ekipi do novih lovorik ter skupaj s soigralci doseči čim več tudi v Evropi. Verjamem, da nas čaka uspešna sezona in veliko razlogov za veselje," je ob podpisu pogodbe za uradno klubsko spletno stran povedal Alexandre Nascimento da Silva - Xande, ki prihaja iz Maceioja, glavnega mesta brazilske zvezne države Alagoas.
Svojo profesionalno kariero je začel v domači Braziliji pri Agremiacao Sportiva Arapiraquense, nato pa igral še za Treze, Portugueso in Itabuno. Sledil je prvi skok na tuje, ko se je preselil k Spartaku iz Varne. V dresu bolgarskega prvoligaša je v minuli sezoni na 37 tekmah dosegel pet zadetkov in prispeval šest asistenc.
Hitronogi Brazilec, ki se je treningom zeleno-belim že pridružil, bo v prestolnici nosil dres s številko 77.
Brazilija velja za domovino nogometa, kjer je ta šport globoko zakoreninjen v družbeno in kulturno identiteto naroda. Država je znana po svojem slogu 'jogo bonito' ali 'lepa igra', ki poudarja tehnično dovršenost, ustvarjalnost in individualno spretnost igralcev. Nogomet v Braziliji ni le šport, temveč način življenja, ki se začne na ulicah in plažah, kjer mladi igralci razvijajo svoje sposobnosti, preden se pridružijo profesionalnim akademijam.
Krilni napadalec je igralec, ki deluje predvsem ob stranskih črtah igrišča. Njegova primarna naloga je prebijanje po boku, preigravanje nasprotnih branilcev ter pošiljanje predložkov v kazenski prostor za soigralce. Sodobni krilni napadalci pogosto delujejo tudi kot 'obrnjena krila', kar pomeni, da z žogo prestopijo v sredino igrišča in poskušajo sami zaključiti akcijo s strelom na gol, kar jim omogoča njihova prevladujoča noga.
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