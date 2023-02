Tabor po Domžalah presenetil še Celje in mu odščipnil točki

Sežanci in Celjani so prvi polčas končali z izenačenim izidom. Čeprav so imeli Celjani proti koncu prvega dela nekaj več od igre, so Kraševci bolje začeli, pozneje pa dobro pazili na potencialne nevarnosti favorizirane gostujoče ekipe. Ta je tudi povedla v 10. minuti, ko je Denis Popović zadel s prostega strela malce zunaj kazenskega prostora. Potem ko je v 12. minuti moral posredovati domači vratar Jan Koprivec po poskusu Damjana Vukliševića, pa so domači zasluženo izenačili v 21. minuti.

Takrat je najprej streljal Denis Kouao, Matko Obradović je žogo nespretno odbil, a le do enega od novincev v kraški ekipi Sache Marasovića, ki jo je iz bližine poslal v prazno mrežo. Pozneje so imeli nekaj več od igre Celjani, velja omeniti predvsem še strel Charlesa Ikwuemesija iz 23. minute, ko je bil znova na mestu Koprivec.

Celjani so tudi konkretneje začeli drugi polčas. V 52. minuti je bil pred Koprivcem spet Ikwuemesi, vendar je dvoboj spet dobil sežanski čuvaj mreže. Še bližje zadetku je bil Vuklišević v 59. minuti, vendar je s strelom z glavo zadel vratnico.

Še pred tem so celjski nogometaši neuspešno zahtevali najstrožjo kazen zaradi domnevnega igranja z roko Kouaa, a so v 61. minuti vendarle povedli. Takrat je po kotu z glavo David Zec žogo v visokem loku poslal proti vratom. Koprivec je bržčas mislil, da bo ta preletela prečko, a se je prav od prečke odbila nazaj v polje, iz bližine pa jo je nato z glavo v mrežo potisnil Mark Zabukovnik.

V 65. minuti je s strelom od daleč prečko sežanskega gola zadel še Luka Bobičanec, v 74. minuti pa je Popović premalo natančno meril z novega prostega strela. Pozneje so tudi gostitelji izpeljali eno nevarnejšo akcijo, po kateri je moral posredovati Obradović, v 87. minuti pa prišli do enajstmetrovke, ko je Žan Karničnik s hrbta objemal Adriana Zeljkovića. Z bele pike je nato v 89. minuti zadel Mihael Briški in postavil končni izid.

Tabor bo v 23. krogu v torek gostoval pri Muri, Celje pa bo dan pozneje gostilo Bravo.