Tabor Sežana s tremi točkami iz Kidričevega

Nogometaši Tabora so se z zmago v Kidričevem prebili na šesto mesto lestvice, potem ko so v prvem polčasu domačim zabili oba gola, obenem pa vse od 28. minute igrali z igralcem več. Na drugi strani so Kidričani ostali na osmem mestu. Kraševci so povedli v 11. minuti, ko je Erik Salkić podal z leve strani, Aljaž Krefl je v osrčju kazenskega prostora zgrešil žogo pri izbijanju, tako da je ta končala na robu kazenskega prostora pri Denisu Kouau, ki je zadel za 1 : 0. V 29. minuti so imeli gostje na voljo še najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil Emir Azemović, ko je pred vrati podrl Dina Stančiča, Aluminijev branilec pa je ob tem dobil še rdeči karton. Za strel z bele točke se je odločil Marko Krivičić in z malce sreče od vratnice zadel za 2 : 0.

V 31. minuti so prvič resneje zagrozili tudi domači, Luka Petek je poskusil z glavo, Jan Koprivecpa je žogo odbil v kot. Sedem minut pozneje je domača obramba naredila ogromno napako, Djalo Aldair je prišel sam pred Luko Janžekoviča, a se je slednji izkazal. Ta je v 43. minuti ujel še žogo po poskusu Kevina Doukoureja Grobryja.

V 52. minuti so imeli domači prvo lepo priložnost v drugem polčasu, malce z leve iz bližine je poskusilArmin Đerlek, a je bil Koprivec na mestu. Tabor je znova zagrozil v 65. minuti, a v bližini vrat Stančič ni prišel do pravega zaključka. Gostje iz Sežane so sicer bolj ali manj brez težav nadzorovali potek tekme ob številčni prednosti, le tu in tam se jim je primerila kakšna preveč sproščena neprevidnost ob številčni prednosti, a nobena ni bila usodna. V 76. minuti so imeli tudi novo lepo priložnost, a Tom Alen Tolić ni zadel s približno enajstih metrov.

Aluminij bo v 31. krogu prihodnjo nedeljo gostoval pri Olimpiji, Tabor pa bo dan prej gostil Domžale.