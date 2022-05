Tabor naredil velik korak k obstanku med elito

Nogometaši Tabora so si v boju za ohranitev prvoligaškega statusa priigrali lepo prednost. Čeprav jim na prvi tekmi v Sežani še v 75. minuti ni najbolje kazalo, pa je v zadnjem delu tekme zablestel Gabonec Fahd Ndzengue, ki je svoji ekipi z dvema goloma zagotovil mirno pot na povratno tekmo v Kranj, ta bo na sporedu v nedeljo. Tekma je sicer postregla z dvema različnima polčasoma. Prvi je bil nezanimiv, igra je v njem je potekala predvsem med dvema kazenskima prostoroma, pravih priložnosti ni bilo. V drugem pa sta se ekipi razigrali, posledica so bili trije goli in še nekaj priložnosti. Domači so bili nevarnejši in so si pred povratnim dvobojem zasluženo priigrali dva gola prednosti. Domači so do želenega vodstva sicer srečno prišli že v 4. minuti, ko se je Dino Stančič odločil za strel od daleč, na poti do gola je žoga zadela Rodrigueja Bongonguija, nato se še odbila tik pred vratarjem Lukom Čadežem odbila od tal in kljub temu, da jo je slednji odbil, končala v mreži.