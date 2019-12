Tabor Sežana v roke nekdanje zvezde italijanskega nogometa?

Camoranesi (levo) ob Alessandru Nesti v Firencah med pripravami na kvalifikacijsko tekmo za SP 2006 proti Sloveniji, ki so jo Italijani leta 2004 v Celju nato izgubili z 0:1 (Boštjan Cesar 82').

"Drži, da smo bili v kontaktu z njim," je za Primorske novice potrdil direktor Tabor Sežane Davor Škerjanc. Prihoda Maura Camoranesijav Sežano ni ne potrdil ne zanikal, dodal pa je:"Tudi če bi se zgodila sprememba, bi Almir Sulejmanović ostal v klubu kot prvi pomočnik."

Konec jesenskega dela je sicer Almir Sulejmanovićponudil odstop, a ga direktor ni sprejel. Portal Football Italiaje v nedeljo poročal, da je v Argentini rojeni Camoranesi s slovenskim prvoligašem podpisal pogodbo do leta 2021, uradno pa bo dolžnosti v klubu prevzel prihodnji teden.

Nazadnje v Mehiki, nato v novinarskih vodah

Triinštiridesetletnik je nazadnje kot trener deloval leta 2017, ko je vodil mehiški klub Cafetaleros de Chiapas, od takrat naprej pa je komentiral tekme italijanskega prvenstva Serie A za mrežo s športnimi pretočnimi vsebinami DAZN. Camoranesi je med letoma 2000 in 2002 igral za Verono, med 2002 in 2010 pa za Juventus, za italijansko reprezentanco je zbral 55 nastopov, dosegel štiri gole in se leta 2006 veselil tudi naslova svetovnega prvaka.

Tabor se je slovenski elitni nogometni druščini pridružil ob začetku te sezone, na 20 tekmah je petkrat zmagal in je z 19 točkami na osmem mestu, le dve točki pred devetouvrščenim Bravom.

