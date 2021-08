Tabor Sežana za gol boljša od Kalcer Radomlje

Tekmeca sta na svojem prvem medsebojnem obračunu v prvi ligi prikazala enakovredno igro, a poln izkupiček je na koncu po uspešno izvedeni enajstmetrovki pripadel Sežancem, ki so prišli do druge zmage, medtem ko so Radomljani vpisali drugi poraz. Kaj bi bilo lahko tudi drugače, saj so slednji zapravili svoj strel z bele pike.

V vročih Domžalah ekipi v prvem polčasu nista pokazali kake posebne napadalne usmerjenosti. V sicer kar enakovrednem dvoboju sta se ekipi bolj ali manj merili med kazenskima prostoroma, le v osmi minuti je moral posredovati David Šugić po enem redkih poskusov Kraševcev, enkrat pa je bil na drugi strani premalo natančen Marko Božić.