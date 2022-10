Tabor v izdihljajih šokiral Radomlje in se vrnil med žive

Živahen dvoboj ekip, ki se borita za obstanek, se je v Sežani po kar nekaj lepih priložnostih, predvsem Radomljanov, končal z zmago gostov, ki so drugič na tekmi zadeli globoko v sodniškem dodatku. To pomeni, da so Sežanci prekinili niz desetih tekem brez zmage ter se točkovno izenačili s predzadnjo Gorico. Radomljani, ki imajo točko več od omenjenih, pa so niz brez zmage podaljšali na dvanajst tekem.

Sežanci so imeli prvo večjo priložnost na tekmi, ko je Fahd Ndzengue prišel do strela v kazenskem prostoru ob razredčeni obrambi gostov, a je žogo poslal mimo vrat. So pa Radomljani, ki so med drugim pogrešali kaznovanega Vedrana Vrhovca, tudi kazali napadalne ambicije in bili boljši tekmec, v 15. minuti pa je Ester Sokler izsilil enajstmetrovko, potem ko je prekršek nad njim naredil Elvis Letaj. Samsondin Ouro je bil z bele pike zanesljiv za 1:0.

V 25. minuti je proti vratom Tabora stekel Sokler, toda na koncu z leve strani slabo zaključil, po nekaj boljši igri domačih pa je bila gostujoča zasedba Nermina Bašića v 32. minuti blizu novemu zadetku, ko je imel odprt strel Mario Čuić, a žoga je na poti zadela njegovega soigralca Francesca Tahiraja in toliko spremenila smer, da je končala malce mimo vrat.