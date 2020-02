Camoranesi na sežanski klopi debitiral s porazom

Ljubljančani so pozimi ostali brezAnteja Vrljičaka, Alena Krcića, Milana Đajića, Darka ZecainLana Piskuleta, a po drugi strani so jih okrepiliSandi Ogrinec, Martin Kramarič, Vanja Drkušić, Roko Baturina in Emerick Eckert. Trije so dobili mesto v današnji prvi postavi. Sežančani, ki so morali nastopiti brez kaznovanega Antonia Azinovića, so pozimi precej kadrovali. Nenazadnje jih po novem vodi sloviti Mauro Camoranesi, med ključnimi igralci pa sta Sežano zapustila Stjepan Babićin predvsem najboljši strelec Tabora Predrag Sikimić. Po novem pa bodo na Krasu igrali Damir Mehmedović, David Šugić, Karolis Laukžemis, Kevin Grobry, Lucas Pittinari, Guy Serge, inDenis Kouao. Slednja sta tudi začela v prvi postavi. Prav Kraševci so tudi prvi zagrozili,Dino Stančič je v sedmi minuti prodrl v kazenski prostor, a ob koncu žogo poslal čez gol. Tri minute zatem je po kotu iz bližine zgrešil še Marko Krivičić, malce zatem pa je z roba kazenskega prostora sprožil še Rodrigue Bongongui, a Igor Vekić ni imel težkega dela.

Potem ko so v prvih 20 minutah prevladovali Kraševci, pa so domači povedli v 28. minuti. Po kotu je Arian Renerslabo odbil žogo, ki se je znašla pri Luki Žinku, ta pa jo je z osmih metrov poslal v mrežo za svoj drugi gol sezone. Svojega četrtega pa je v 41. minuti za izenačenje na 1:1 dosegel Bongongui po lepi podaji Maria Babića za hrbet ljubljanske obrambe.

Precej manj razburljivih je bilo prve pol ure drugega polčasa, saj gledalci v tem obdobju niso videli niti ene nevarnejše akcije. Zato pa je v 84. minuti do svojega prvenca v slovenski ligi prišel Baturina, ki je tako domačim z diagonalnim strelom z osmih metrov malce z leve strani prinesel pomembno zmago.

Izid:

Bravo - CB 24 Tabor Sežana 2:1 (1:1)

Žinko 28., Baturina 84.; Bongongui 42.