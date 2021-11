Bravom slavil v Sežani

V Sežani sta se srečali ekipi, ki sta v zadnjem obdobju v rezultatski krizi. Tabor, ki je pogrešal kar nekaj nogometašev (Denis Kouao, Klemen Nemanič, Fahd Ndzengue ...), je bil v nizu sedmih tekem brez zmage (in petih brez doseženega gola), Bravo, ki ni mogel računati na Martina Kramariča, pa ni zmagal na zadnjih petih ligaških obračunih. Negativen niz je uspelo prekiniti ljubljanski zasedbi. Bravo se je točkovno izenačil s tretjeuvrščeno Olimpijo, Tabor pa vsaj začasno ostaja osmi. Po uvodnih borbenih minutah, ki pa niso prinesle nevarne akcije, so v 14. minuti povedli Ljubljančani, ko je po podaji s prostega strela z desne strani Mitja Križan žogo z glavo z diagonalnim strelom preusmeril v mrežo za 1:0. Domači so prvič resneje zagrozili v 31. minuti, ko je z glavo poskusil Dino Stančič, toda Renato Josipović ni imel veliko dela s krotenjem žoge. Malce pozneje je na drugi strani tudi Jan Koprivec zlahka obranil poskus od daleč Gregorja Bajdeta. Malce pred koncem je žogo čez Bravov gol od daleč poslal Til Mavretič. V 47. minuti je znova neuspešno poskusil Bajde, so pa v 51. minuti gosti prišli do najstrožje kazni, toda Koprivec je obranil strel Sandija Ogrinca z bele pike. V 56. minuti je iz ugodnega položaja zgrešil še Loren Maružin v kazenskem prostoru Tabora. So pa bili tudi Kraševci blizu zadetku, prvem po petih tekmah, v 58. minuti, ko je z roba kazenskega prostora Mavretič zadel prečko. V teh trenutkih vendarle odločnejši domačini so nov nevaren strel sprožili v 62. minuti, ko je Jakoslav Stanković žogo poslal malce čez gol.

Pritisk izbrancev Dušana Kosića se je nadaljeval, v 80. minuti je še Stančič z glavo zgrešil iz bližine po močni podaji z leve strani, to pa je bilo ob nekaj polpriložnostih tudi vse, kar jim je uspelo ob zbranem branjenju ekipe Dejana Grabića. Ti so za nameček v drugi minuti sodniškega dodatka izpeljali še protinapad, ki ga je uspešno končal Maružin.



Izid, PLTS:

CB24 Tabor Sežana - Bravo 0:2 (0:1)

Križan 14., Maružin 90.