Sežanci naredili pomemben korak proti obstanku, Koper ohranil stik z Mariborom

Na Krasu sta se srečali ekipi, ki sta obe pogrešali kar nekaj igralcev, kljub temu pa sta prikazali zanimivo predstavo, v kateri so se zelo želene zmage veselili domači nogometaši. Po treh tekmah brez polnega izkupička so izbranci Dušana Kosića na predzadnjem mestu malce pobegnili Aluminiju, pred katerim imajo šest točk prednosti, za rešilnim osmim mestom, ki ga zasedajo Radomlje, pa zaostajajo za tri. Domžalski niz brez zmage pa traja že sedem tekem, a so igralci Dejana Djuranovića na varnem šestem mestu. Že po dobri minuti so domači zahtevali najstrožjo kazen po igranju z roko Tiborja Gorenca Stankoviča, malce pozneje pa je pregled videoposnetka to nepravilnost potrdil, tako da je sledila enajstmetrovka, ki jo je v sedmi minuti zanesljivo izvedel branilec Mihael Briški. Gorenca Stankoviča je malce pozneje doletela nova smola, saj je zaradi poškodbe moral iz igre že po 15 minutah. Domači so nato po 20. minuti še trikrat zagrozili, a se izid ni spremenil.

V 29. minuti pa so bili prvič na tekmi nevarni tudi gosti, ko je Žiga Repas iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru žogo poslal čez prečko. Isti igralec je poskusil tudi v 39. minuti, takrat je žogo poslal mimo leve vratnice. V 44. minuti je Gaber Dobrovoljc zadel vrstnico po strelu z glavo, a so sodniki že pred tem dosodili prekršek nad vratarjem domačih Janom Koprivcem. Po zanimivem uvodu v drugi polčas z nekaj obetavnimi akcijami na obeh straneh so v 49. minuti Domžalčani izenačili. Senijad Ibričić je izvedel kot z desne strani, na drugi vratnici pa je bil najvišji Arnel Jakupović, ki je dosegel svoj osmi gol sezone. V 58. minuti so se gosti veselili še drugega zadetka, ki pa ni obveljal zaradi prepovedanega položaja Jakupovića. Ta je v 63. minuti močno sprožil s prostega strela od daleč, ko je Koprivec moral posredovati in žogo odbiti čez prečko. Malce za njim je Dobrovoljc z glavo žogo poslal točno v Koprivčeve roke.

V 74. minuti je pri domačih neuspešno poskusil Mateo Monjac, za njim pa še dvakrat Jakoslav Stanković. V 79. minuti so se domači veselili novega zadetka, in sicer Dina Stančiča, ki je zadel z glavo po prostem strelu Vida Kodermana. A na potrditev gola so morali igralci čakati več kot štiri minute, saj je bilo vse skupaj na meji prepovedanega položaja. V 90. minuti je Jakupović z novega prostega strela žogo poslal čez gol, v 94. pa je imel Alen Jurilj izjemno priložnost za izenačenje, toda z glavo je streljal prešibko. V 96. pa se je izkazal Koprivec z izvrstno obrambo po strelu Ibričića z 20 metrov. Gosti so v teh trenutkih pritiskali in streljali, a so domači zdržali.