Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Tadić zavrnil Zvezdo za Emirate: Sebe in družine nisem videl v Srbiji

Abu Dabi, 10. 08. 2025 15.21 | Posodobljeno pred 7 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V.
Komentarji
0

Dušan Tadić, nekdanji kapetan srbske reprezentance in eden najvidnejših nogometašev te države v zadnjem desetletju, je to poletje kot prost igralec postal član kluba Al Wahda iz Abu Dabija. V novem moštvu je prevzel dres s številko 10, s čimer je potrdil svoj status največje zvezde ekipe pred novo sezono. Podpisal je enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Srbski nogometaš Dušan Tadić je bil od poletja prost na trgu, v preteklih mesecih pa se je pogosto omenjal njegov morebiten povratek v domovino, kjer bi okrepil Crveno zvezdo, ki mu je, po poročanju srbskih medijev, ponudila finančno najbogatejšo pogodbo v zgodovini kluba. Zanj se je zanimala tudi njegova matična Vojvodina, a Tadić je izbral izziv na Bližnjem vzhodu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V intervjuju za Mozzart Sport je Tadić spregovoril o zavrnitvi srbskih klubov: "Dolgo smo sedeli in se lepo pogovarjali. Zvezdan Terzić in Crvena zvezda so naredili več, kot bi morali, da bi prišel k njim, in hvaležen sem jim za to. Težko se je bilo odločiti. Sebe in družine v tem trenutku nisem videl v Srbiji, čeprav me daje nostalgija in pogrešam svoj dom ter svojo državo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je dodal: "Ni tako, da se nisem videl v srbski ligi – nasprotno, želel sem jo izboljšati s svojim znanjem in izkušnjami. A predvsem sem razmišljal o življenju v Srbiji. Kolikor koli mi je lepo doma in kolikor me daje nostalgija, nisem bil povsem prepričan, kaj si želim. Potrebujem nekaj časa, da določene stvari uredim in se pripravim na vrnitev. Nikoli mi ni bilo tako težko sprejeti odločitve, saj sem želel preizkusiti vse, a to ni bilo mogoče."

Preberi še Uresničil očetove sanje: Avstrijec Arnautović dve sezoni v Crveni zvezdi

Tadić ima za seboj bogato evropsko kariero. Igral je za Vojvodino, Groningen, Twente, Southampton in posebej izstopal pri Ajaxu, kjer je bil kapetan ter vodja legendarne generacije, ki je leta 2019 prišla v polfinale Lige prvakov, kjer je bila le nekaj sekund oddaljena od finala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po letošnjem odhodu iz Fenerbahčeja je kot prost igralec pritegnil zanimanje številnih klubov, a na koncu se je odločil za selitev v Emirate. "Individualno je bilo obdobje v Fenerbahčeju odlično – prvo sezono 13 golov in 17 asistenc, ob tem pa rekord po številu ustvarjenih priložnosti. Drugo sezono 16 golov in 19 asistenc. Posamezno sem zadovoljen, a kot ekipa bi lahko naredili več, predvsem prvo leto bi morali osvojiti naslov. Moja vest je čista, ker vem, da sem naredil vse, da dosežemo cilje. Možnost, da ostanem, je obstajala, na začetku sem bil tudi za to, a sčasoma sem spoznal, da potrebujem spremembo."

nogomet tadić crvena zvezda al wahda
  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089