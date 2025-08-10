Tadić zavrnil Zvezdo za Emirate: Sebe in družine nisem videl v Srbiji

Srbski nogometaš Dušan Tadić je bil od poletja prost na trgu, v preteklih mesecih pa se je pogosto omenjal njegov morebiten povratek v domovino, kjer bi okrepil Crveno zvezdo, ki mu je, po poročanju srbskih medijev, ponudila finančno najbogatejšo pogodbo v zgodovini kluba. Zanj se je zanimala tudi njegova matična Vojvodina, a Tadić je izbral izziv na Bližnjem vzhodu.
V intervjuju za Mozzart Sport je Tadić spregovoril o zavrnitvi srbskih klubov: "Dolgo smo sedeli in se lepo pogovarjali. Zvezdan Terzić in Crvena zvezda so naredili več, kot bi morali, da bi prišel k njim, in hvaležen sem jim za to. Težko se je bilo odločiti. Sebe in družine v tem trenutku nisem videl v Srbiji, čeprav me daje nostalgija in pogrešam svoj dom ter svojo državo."
Ob tem je dodal: "Ni tako, da se nisem videl v srbski ligi – nasprotno, želel sem jo izboljšati s svojim znanjem in izkušnjami. A predvsem sem razmišljal o življenju v Srbiji. Kolikor koli mi je lepo doma in kolikor me daje nostalgija, nisem bil povsem prepričan, kaj si želim. Potrebujem nekaj časa, da določene stvari uredim in se pripravim na vrnitev. Nikoli mi ni bilo tako težko sprejeti odločitve, saj sem želel preizkusiti vse, a to ni bilo mogoče."
Tadić ima za seboj bogato evropsko kariero. Igral je za Vojvodino, Groningen, Twente, Southampton in posebej izstopal pri Ajaxu, kjer je bil kapetan ter vodja legendarne generacije, ki je leta 2019 prišla v polfinale Lige prvakov, kjer je bila le nekaj sekund oddaljena od finala.
Po letošnjem odhodu iz Fenerbahčeja je kot prost igralec pritegnil zanimanje številnih klubov, a na koncu se je odločil za selitev v Emirate. "Individualno je bilo obdobje v Fenerbahčeju odlično – prvo sezono 13 golov in 17 asistenc, ob tem pa rekord po številu ustvarjenih priložnosti. Drugo sezono 16 golov in 19 asistenc. Posamezno sem zadovoljen, a kot ekipa bi lahko naredili več, predvsem prvo leto bi morali osvojiti naslov. Moja vest je čista, ker vem, da sem naredil vse, da dosežemo cilje. Možnost, da ostanem, je obstajala, na začetku sem bil tudi za to, a sčasoma sem spoznal, da potrebujem spremembo."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.