Tadić zavrnil Zvezdo za Emirate: Sebe in družine nisem videl v Srbiji

Dušan Tadić, nekdanji kapetan srbske reprezentance in eden najvidnejših nogometašev te države v zadnjem desetletju, je to poletje kot prost igralec postal član kluba Al Wahda iz Abu Dabija. V novem moštvu je prevzel dres s številko 10, s čimer je potrdil svoj status največje zvezde ekipe pred novo sezono. Podpisal je enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Srbski nogometaš Dušan Tadić je bil od poletja prost na trgu, v preteklih mesecih pa se je pogosto omenjal njegov morebiten povratek v domovino, kjer bi okrepil Crveno zvezdo, ki mu je, po poročanju srbskih medijev, ponudila finančno najbogatejšo pogodbo v zgodovini kluba. Zanj se je zanimala tudi njegova matična Vojvodina, a Tadić je izbral izziv na Bližnjem vzhodu.

V intervjuju za Mozzart Sport je Tadić spregovoril o zavrnitvi srbskih klubov: "Dolgo smo sedeli in se lepo pogovarjali. Zvezdan Terzić in Crvena zvezda so naredili več, kot bi morali, da bi prišel k njim, in hvaležen sem jim za to. Težko se je bilo odločiti. Sebe in družine v tem trenutku nisem videl v Srbiji, čeprav me daje nostalgija in pogrešam svoj dom ter svojo državo."

Ob tem je dodal: "Ni tako, da se nisem videl v srbski ligi – nasprotno, želel sem jo izboljšati s svojim znanjem in izkušnjami. A predvsem sem razmišljal o življenju v Srbiji. Kolikor koli mi je lepo doma in kolikor me daje nostalgija, nisem bil povsem prepričan, kaj si želim. Potrebujem nekaj časa, da določene stvari uredim in se pripravim na vrnitev. Nikoli mi ni bilo tako težko sprejeti odločitve, saj sem želel preizkusiti vse, a to ni bilo mogoče."

Tadić ima za seboj bogato evropsko kariero. Igral je za Vojvodino, Groningen, Twente, Southampton in posebej izstopal pri Ajaxu, kjer je bil kapetan ter vodja legendarne generacije, ki je leta 2019 prišla v polfinale Lige prvakov, kjer je bila le nekaj sekund oddaljena od finala.

