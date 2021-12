Ajax Tadića prehitro razglasil za rekorderja, ki je ugnal Messija?

Pri amsterdamskem Ajaxu so prepričani, da je njihov napadalec Dušan Tadić novi rekorder, ki je "zrušil" desetletje star rekord Barceloninega zvezdnika Lea Messija po številu doseženih podaj na uradnih tekmah v koledarskem letu 2021. A kot kaže, so bili malce prehitri, saj gre za sporen podatek in razliko pri štetju le med uradnimi in (tudi) prijateljskimi tekmami.

Na uradnem Ajaxovem klubskem Twitterju so objavili, da je Dušan Tadić postavil nov mejnik oziroma je postavil novi svetovni rekord po številu podaj. "Tadić je postavil nov rekord po številu podaj v koledarskem letu. 37 Dušan Tadić, 36 Lionel Messi (2011)," so objavili na spletu. Hitro so se oglasili privrženci Barcelone, ki 33-letnemu srbskemu napadalcu ne priznavajo tega dosežka. Argentinec Leo Messi je rekord postavil leta 2011 v dresu Barcelone, ko se je ustavil pri 36 podajah na uradnih tekmah v koledarskem letu. Takrat je Barcelona igrala izvrstno, v tem letu je osvojila špansko La ligo in tudi Uefino Ligo prvakov. Tadićev podatek naj bi bil sporen, ker so mu v statistiko vpisali tudi podaji, ki ju je zbral na prijateljskih tekmah. Tako naj bi bil uraden podatek, da je Tadić ostal za eno asistenco prekratek, kar se tiče rekorda, zbral je 35 podaj, Messi pa ostaja na prvem mestu s 36 podajami. Tudi statistika vseh tekem (uradnih in prijateljskih) govori v Argentinčevo korist. V tem primeru je Messi zbral 40, Tadić pa 37 podaj. Tako je tudi v pregledu statistike za leto 2021, ki jo zagotavlja Sofascore. Srbski napadalec je na 62 uradnih tekmah (v klubu in reprezentanci) zbral 19 golov in 35 podaj. Tadić je bil izbran za najboljšega nogometaša na Nizozemskem, pred prihodom v Ajax leta 2018 pa je igral za Southampton, kjer je odigral 162 tekem. icon-link Statistika Dušana Tadića v 2021 FOTO: Sofascore.com