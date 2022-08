Tadića pred lastno hišo napadla roparja in ga lažje poškodovala

Incident se je sicer zgodil v noči med 27. in 28. julijem, a so nizozemski mediji to informacijo objavili šele danes. Kot poroča časnik De Telegraaf, sta dva oborožena moška pričakala Dušana Tadića pred njegovo hišo v nizozemski prestolnici, verjetno z namenom, da mu ukradeta uro. Čakala sta ga na ulici Van Egenstraat. Ko je kapetan Srbije izstopil iz avtomobila in se zavedal, kaj se dogaja, je najprej poskušal pobegniti, po krajšem zasledovanju roparjev pa je prišlo do spopada. Nogometaš je enemu od dveh roparjev uspel zlomiti vizir na motoristični čeladi in ga pri tem oklofutal. Zaradi te poteze si je Tadić lažje poškodoval roko in si raztrgal oblačila.