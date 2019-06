Tajski dečki pred prvo obletnico reševanja tekli na maratonu

Zbirali denar za izboljšanje varnosti Nedeljskega dogodka v Mae Saiju naj bi se udeležilo 4000 ljudi, poleg maratona pa so pripravili še kolesarsko preizkušnjo. Lokalne oblasti so z dogodkom zbirale denar za izboljšanje varnosti v zdaj že razvpitem jamskem kompleksu Tham Luang, v katerem so najstniki s trenerjem preživeli kar dva tedna. Okolica jame je vse od lanskega reševanja postala ena od državnih znamenitosti, zraslo je tudi več majhnih trgovinic s spominki.

"Danes se samo želim zahvaliti vsem. Na današnji dan so lani vsi vložili ves svoj trud in se močno žrtvovali, da so nam pomagali,"je povedal trener Wild Boarsov Ekapol Čantavong .

Maratona se je na severu Tajske udeležilo več tisoč ljudi, ki so lahko pozdravili tudi številne mlade nogometaše ekipe Wild Boars, za katere so pesti stiskali med reševanjem iz poplavljene jame. Tja se je 12 mladeničev zateklo skupaj s trenerjem, ko pa so se reševalci že bali, da rešitve zanje ni, so jih nepoškodovane našli in jih nato enega za drugim s pomočjo izurjenih jamarjev oziroma potapljačev popeljali na varno.

Dečki so si po prihodu na varno ogledali tudi tekmo Manchester Uniteda na Old Traffordu.

Na maratonu je s trenerjem nastopilo devet dečkov, ki so po enem letu že precej zrasli, nasmejani pa so se fotografirali z ostalimi udeleženci, med katere so se pomešali tudi vladni uslužbenci, potapljači in jamarji, ki so sodelovali pri reševanju. Ekipa je v jamski kompleks vstopila 23. junija, nato pa zaradi močnega deževja jame ni uspela zapustiti. Po desetih dneh so jih našli, uspešno reševanje, ki je sicer terjalo življenje enega od potapljačev, pa se je začelo 10. julija.

'V teh razmerah ne bi preživelo veliko otrok'

"Nekateri ljudje pravijo, da si ne zaslužijo slave, a sam bi jim pripisal veliko zaslug, da so preživeli 18 dni. V teh razmerah ne bi preživelo veliko otrok, zato jih moramo spoštovati," je ob prihodu na mesto dogodka povedal britanski potapljač Vernon Unsworth.

Ameriški jamar Josh Morrisje dodal: "Precej poseben kraj. Še posebej za ljudi, ki smo bili udeleženi v reševanju. Veliko je čustev, veliko spominov. To pa je res krasna priložnost, da smo se skupaj vrnili eno leto kasneje, ko smo vsi pod malce manjšim pritiskom in imamo priložnost malce potegniti črto pod vse skupaj. Vidim, da so vsi v redu, spet smo tu in vse je v redu, vem, da so fantje v redu in lahko smo spet imeli stik z ljudmi, s katerimi smo vzpostavili odnose (med reševanjem op. a.)."