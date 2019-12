'Tako ne gre več naprej, pripeljite trenerja v Arsenal'

Za 48-letnega trenerja s Pirenejskega polotoka so bile usodne slabe predstave londonskega kluba v zadnjem obdobju, na mesto gasilca so pri Arsenalu takrat imenovali Šveda Freddieja Ljungberga, ki je bil dotlej Emeryjev pomočnik. Začasni trener Ljungberg je sicer po zmagi nad West Hamom (3:1), prvi za topničarje na zadnjih desetih tekmah v Premier League, dejal, da upa na preobrat v sezoni. Nič ni bilo od tega. Očitno je bila to le muha enodnevnica. Topničarji so v derbiju kroga pred domačimi navijači brez izstreljenega naboja izgubili z Manchester Cityjem (0:3). Sinjemodri so gostitelje razbili že v prvem polčasu, nadaljevanje pa je bilo rezervirano za glasne komentarje, vzklike navijačev in "pozive na linč", ob novi blamaži. "Pripeljite novega trenerja, nekoga, ki bo dolgoročna rešitev, ker tako ne gre več naprej," je po porazu proti Cityju bentil "gasilec" Ljungberg, ki je očitno hitro ugotovil, da ne more držati ekipe skupaj in nima nadzora nad nekaterimi posamezniki.