Monumental 'gorel' ob povratku osvajalcev Južne Amerike

58. izvedba pokala Libertadores bo za vse večne čase zapisana v zgodovinske knjige prelepe igre z žogo. Finale med največjima rivaloma v Južni Ameriki, tekma vseh tekem, verjetno najbolj vroč derbi na svetu, to je tekma, ko se za vse ljubitelje nogometa ustavi čas. Finale, ki je trajal mesec dni, je naposled vendarle dobil epilog. Za vladarja Južne Amerike sta se River Plate in Boca Juniors prvič v zgodovini pomerila zunaj meja omenjene celine , saj je bila povratna tekma finala odigrana v Madridu, na stadionu Santiago Bernabeu. Velike zmage in četrtega naslova pa so se razveselili 'milijonarji' (vzdevek za nogometaš Riverja, op. p.), ki so po podaljšku s 3:1 premagali večno tekmico iz argentinske prestolnice. Slavje v Madridu je bilo nepopisno, a ne takšno, če bi se povratna tekma odigrala na stadionu Monumental kot je bilo sprva predvideno, a so navijaški izgredi onemogočili varno izvedbe velikega finala. Sedaj pa so nogometaši argentinskega velikana vendarle prišli na svoj račun, saj so junaki končno pripeljali pokal 'domov' na stadion Monumental, kjer je bilo slavje nepopisno.

"Prosim vse, da utihnemo in Boci namenimo minuto odmora, Boca je namreč umrla," je bila zgolj ena iz med mnogih žaljivih navijaških pesmi, ki so jih peli privrženci Riverja na nabito polnem stadionu Monumental, kamor so domači nogometaši prispeli z avtobusom in ponosno razkazovali osvojeno trofejo. "Neverjetno, kaj je našim fantom uspelo. Niso smeli odigrati tekme pred domačimi navijači, a jim je vseeno uspelo osvojiti naslov. To je dokaz izjemnega karakterja in želje te ekipe, ki se ni nikoli predala," je za agencijo AP navdušeno pripovedoval Marcelo Gomez, eden iz med navijačev Riverja.

Čestital tudi predsednik države

Nogometašem in navijačem Riverja pa je čestital tudi predsednik Argentine Mauricio Marci, sicer zapriseženi privrženec Boce. "Čestitam nogometašem Riverja in navijačem za to zgodovinsko zmago. A mi, navijači Boce, še kako vemo, da ti nogomet vselej ponudi še eno priložnost, priložnost za maščevanje,"je nasprotniku čestital, a jih hkrati opozoril predsednik države. Nogometaši Riverja so navijačem razkazali bronaste medalje, ki so jih osvojili na svetovnem klubskem prvenstvu, a brez dvoma je vse zanimal zgolj veliki pokal Cope Libetadores.