Talentirani 16-letnik po stopinjah Jana Oblaka?

Slovenski nogomet je v zadnjih letih ustvaril nekaj izjemnih vratarjev in naslednji v tem nizu bi utegnil biti Mariborčan Tai Žnuderl. Šele 16-letni čuvaj mreže je namreč podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Športno pot bo nadaljeval pri portugalski Bragi.

icon-expand Tai Žnuderl bo kariero nadaljeval v Bragi. FOTO: osebni arhiv

Na Portugalskem se kali mladi slovenski vratar, za katerega bi lahko v prihodnosti še velikokrat slišali. Šele 16-letni Tai Žnuderl je namreč podpisal pogodbo z uglednim portugalskim prvoligašem Brago, ki je pred 12 leti igral celo v finalu Uefine lige Evropa, trenutno pa se v državnem prvenstvu nahaja na visokem tretjem mestu. Pred Brago sta le velikana Benfica in Porto. Žnuderl je s klubom s severozahoda Portugalske podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo. Manj kot mesec po svojem 16. rojstnem dnevu je Bragi obljubil triletno zvestobo. "To je zame velika priložnost, ki jo moram izkoristiti. S pogoji dela, ki mi jih tukaj nudijo, ni druge, kot da to priložnost izkoristi," je uvodoma za 24ur.com povedal Žnuderl, ki se je skupaj z družino sicer na Portugalsko preselil lani poleti. In prav to, da sta z njim na zahod Evrope odpotovala tudi starša, je bil eden izmed ključnih razlogov, da se je obetavni vratar odločil za Brago: "Mislim, da je to, da sta tukaj z menoj tudi starša, najpomembnejša stvar. Brez njiju ne bi zmogel. Imel sem več ponudb, a ponudba Brage se mi je enostavno zdela prava. Tudi zato, ker so mi omogočili, da tukaj živim s starši."

icon-expand Tai Žnuderl ob podpisu pogodbe v družbi očeta Gregorja (levo) in Rodriga Carvalha iz agencije Pro Eleven. FOTO: osebni arhiv

Kljub temu, da je šele dopolnil 16 let, Žnuderl v višino meri kar 199 centimetrov. To je tudi ena izmed lastnosti, ki je najbolj padla v oči oglednikom portugalskega kluba. Ob tem je za svojo višino zelo motorično sposoben in gibčen. Sedaj bo svoje darove poskušal razviti pod vodstvom nekdanjega odličnega vratarja Eduarda. 40-letnik, ki je v svoji karieri branil za Brago, Genoo, Benfico, Dinamo Zagreb, bil član tudi Chelseaja in bil soigralec Cristiana Ronalda v portugalski reprezetnanci, za katero je zbral 36 nastopov, je namreč v Bragi trener vratarjev. "Eduoardo ima ogromno znanja. Njegove izkušnje so neprecenljive. Točno nam pove, kako je potrebno reagirati v določeni situaciji, kako se lotiti kakšne žoge. On je tudi eden izmed glavnih razlogov, da sva se z očetom odločila za Brago," pravi mladenič, ki je za slovensko izbrano vrsto do 15 let zbral okoli 10 nastopov, nase pa je opozoril predvsem na tekmi proti angleški izbrani vrsti, ko je v loteriji enajstmetrovk zaustavil dva poskusa tekmecev z bele pike. Skupaj je na tekmi zbral neverjetnih 23 obramb.

Zanimivo: Tai Žnuderl je pri 16 letih podpisal pogodbo za Brago. Prav toliko je bil star Jan Oblak, ko je podpisal pogodbo z Benfico.