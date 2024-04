Tam je nogomet religija, otroci imajo sezonske karte in obiskujejo tekme v gosteh

Četrti del oddaje Vsi Za Naše! je za nami. V njem smo spoznali Andraža Šporarja, ki v Atenah skupaj z Benjaminom Verbičem in Adamom Gnezdo Čerinom brani barve Panathinaikosa. Ob obisku slovenske trojice smo se v grški prestolnici lahko tudi osebno prepričali, kako strastni in nepopustljivi so grški ljubitelji nogometa. Že naslednji teden boste v ponedeljek po Masterchefu na POP TV in VOYO lahko spoznali slovenska reprezentanta Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata, ki kruh služita v Gradcu.

Z ekipo oddaje Vsi Za Naše! smo Atene obiskali v času vročega atenskega derbija med Panathinaikosom in Olympiakosom. Stadioni na njunih obračunih so venomer prepolni, a tokrat je bilo popolnoma drugače. Na stadion Panathinaikosa Apostolos Nikolaidis ni smel stopiti niti en navijač. A to ne pomeni, da nogometaši zeleno-belih niso začutili, koliko bi zmaga proti večnim tekmecem pomenila njihovim zvestim navijačem. Zaradi prepovedi zadrževanja okoli stadiona so najbolj zagrizeni navijači Panathinaikosa romali pred hotel, v katerem so noč prej počivali njihovi junaki. Pesmi, bakle in glasni vzkliki so bližnji in širši okolici poslali jasno sporočilo: danes igra Panathinaikos. Nogometaši so se na poti na avtobus, ki jih je pozneje zapeljal do domačega stadiona, morali prebiti skozi strastno množico navijačev. Ta je vozniku omenjenega avtobusa pozneje pošteno otežila delo, saj je nogometaše spremljala celotno pot do policijskih barikad, ki so obkrožile stadion.

Andraž Šporar in Adam Gnezda Čerin FOTO: AP icon-expand

Še pred tem so v preddverju hotela morali pozorno poslušati neke vrste motivacijski govor najbolj zagrizenih navijačev, ki so njihovo pozornost s svojo pojavo in pristopom zelo očitno zahtevali. Med nogometaši Panathinaikosa so se nahajali tudi slovenski reprezentanti Adam Gnezda Čerin, Benjamin Verbič in Andraž Šporar. Po tekmi, na kateri Šporar in Verbič zaradi poškodb nista igrala, Gnezda Čerin pa je blestel, so nam vsi trije potrdili, da je podpora navijačev pred hotelom zagotovo vplivala na poznejšo odlično predstavo na zelenici pred praznimi tribunami. Panathinaikos je prepričljivo slavil 2:0 in ostal v boju za naslov. Klub trenutno zaseda četrto mesto na pri vrhu izjemno zgoščeni lestvici. Na mesto trenerja je decembra lani prišel legendarni turški trener Fatih Terim.

Nogometne heroje bomo na Euro pospremili tako, kot se spodobi – in kot še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer po kulinaričnem šovu MasterChef Slovenija na POP TV in VOYO.

Verbič je v tej sezoni kljub težavam s poškodbami zaigral na 24 tekmah in dosegel tri zadetke, Šporar je na 38 tekmah dosegel 13 zadetkov, Gnezda Čerin pa iz tekme v tekmo vse bolj raste, v osrčju zvezne vrste je na 34 tekmah dosegel tri zadetke. Navijačem Panathinaikosa se ob omembi slovenske trojice na obraze hitro nariše nasmeh. "Verbič in Šporar lahko pokažeta še več v našem moštvu. Sezone nismo začeli tako dobro, kot smo pričakovali. Oba sta zelo kakovostna in prepričani smo, da bosta pod vodstvom novega trenerja pokazala veliko boljšo igro," je predstave Slovencev takrat ocenil Nikos, ki je lastnik sezonske karte, pred hotel pa je prišel s prijateljem, ki je s seboj pripeljal mladega sina. "Prisoten je na vsaki tekmi. Ne le na domačih tekmah, ampak tudi v gosteh," o 10-letniku pove Nikos, ki upa, da bo njemu tako ljubi klub naslov prvaka osvojil prvič po 10 letih.