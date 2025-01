Tamm se predstavi: Olimpija mi je ponudila vse, kar sem iskal

Olimpija to zagotovo je, je poudaril, saj mu je lahko v tem trenutku ponudila vse, kar je iskal. Igranje v Evropi in boj za naslov prvaka v domačem prvenstvu. Verjame tudi, da se lahko veliko nauči od trenerja zmajev Victorja Sancheza .

Zavoljo odličnih predstav v klubski konkurenci je postal standardni član estonske reprezentance, za katero je na 12 tekmah dvakrat meril v polno. Kot je pojasnil na svojem prvem druženju s slovenskimi predstavniki medijev, so mu prav izkušnje iz reprezentance pomagale storiti korak naprej v karieri.

Pri Olimpiji so zamenjavo za poškodovanega Pedra Lucasa , ki je zaradi strganih križnih vezi že končal sezono, našli v 190 centimetrov visokem estonskem napadalcu. Alex Matthias Tamm je bil v minuli sezoni domačega prvenstva v dresu Kaljuja nerešljiva uganka za nasprotnike, na 35 tekmah je prispeval 28 golov in pet asistenc, s čimer je bil daleč najboljši strelec lige.

Soigralce ste že spoznali na uradni večerji pred začetkom priprav. Kakšni so bili prvi vtisi?

Zelo dobri. Soigralci so me lepo sprejeli, veliko je tujcev, nekateri so zelo blizu Estonije, tako da sem jih že poznal iz reprezentančnih vrst. Poleti smo v finalu baltskega pokala igrali proti Litvi, Justas Lasickas je zgrešil enajstmetrovko, zato je bilo tudi nekaj zbadanja.

Športni direktor Goran Boromisa je dejal, da so se za vas zanimali klubi iz Turčije in Poljske. Zakaj ste izbrali Olimpijo?

Klub mi je ponujal vse, kar sem iskal. Igrajo v Evropi, borijo se za naslov prvaka v domačem prvenstvu. Kot nogometaš na koncu sezone raje proslavljam naslove, kot se veselim obstanka. Odločilne so bile ambicije kluba in trener, od katerega se lahko veliko naučim.

Kako velik faktor je bil pri vaši odločitvi trener Victor Sanchez?

Kot igralec je imel vrhunsko kariero. Od nekoga s toliko izkušnjami z najboljših prvenstev se lahko veliko naučim. Prepričan sem, da se bom pod njegovim vodstvom izboljšal.

V Ljubljano ste prišli z impresivnimi številkami iz estonskega prvenstva. Kakšen tip napadalca ste?

Sem zelo fizičen, rad sem agresiven. Prežim na majhne napake branilcev, ki jih lahko izkoristim. Morda se slabo postavijo ali so predolgo na žogi. Vedno sem na preži, da najdem njihove napake in si tako ustvarjam priložnosti.