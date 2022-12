Tapia: Scalonija želimo na vsak način zadržati na selektorskem položaju

"Lionel Scaloni je selektor argentinske reprezentance. Oba sva moža besede, drug drugemu sva rekla da. Ne dvomim, da bo nadaljeval," je dejal predsednik argentinske nogometne zveze Claudio Tapia.

Štiriinštiridesetletni strateg argentinske zmage vodi ekipo od leta 2018 in jo je popeljal na vrh južnoameriškega prvenstva Cope Americe leta 2021. Šlo je za prvo mednarodno trofejo Argentine po letu 1993. Nato je vodil Lionela Messija in ekipo do tretjega naslova svetovnih prvakov po letih 1978 in 1986 z zmago nad Francijo v finalu v Katarju pred devetimi dnevi.