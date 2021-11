Tavares mlajši odločil obračun s Slovaško v Kranjski Gori

Slovenci so prvi zapretili tudi v drugem polčasu, Slovake je v 56. minuti rešil okvir gola, Gašper Černe je po prostem strelu z desne z glavo zadel prečnik. V 71. minuti je s črte kazenskega prostora nevarno meril Tom Kljun, a je njegov udarec poletel za las mimo leve vratnice. Tri minute kasneje so bili blizu zadetka tudi Slovaki. Mikulaš Demjanovič je zadel stičišče prečnika in leve vratnice, strel Leonarda Bortolija pa je odbil Nejc Dermastija.

Četa selektorja Antona Žlogarja pa se je veselila v 82. minuti. Samo Matjaž je na levi strani igrišča z lepim preigravanjem izigral kar dva slovaška igralca, v nadaljevanju akcije pa je Alex Banjac zaposlil Marcosa Tavaresa mlajšega, ki je z 12 metrov zatresel mrežo tekmeca. Štiri minute po golu so zapretili tudi Slovaki. Leonardo Bortoli je prodrl po desni, po udarcu Mikulaša Demjanoviča z bližine pa se je izkazal Nejc Dermastija.

"Tekma je bila trda in izenačena, kot smo jo v pripravi na srečanje tudi pričakovali. Gre za trdo in telesno dobro pripravljeno reprezentanco Slovaške, ki je dobra tako na taktičnem kot tehničnem področju. To je bil odličen test za naše fante. V prvem polčasu smo bili preveč hitri in premalo umirjeni na žogi, kljub temu pa smo si pripravili eno, dve priložnosti za zadetek. V nadaljevanju tekme smo skušali z nekaj menjavami dvigniti tempo, kar nam je uspelo. Če potegnem črto, menim, da smo zasluženo zmagali. Slovakom smo dopustili malo, imeli so eno pravo priložnost, ko smo imeli nekaj sreče, da niso dosegli zadetka. Mi smo si pripravili še nekaj dobrih situacij in lahko čestitam fantom. To je dobra popotnica za petkovo tekmo," je po zmagi dejal selektor Tonči Žlogar.

Izid:

Slovenija U-18 - Slovaška U-18 1:0 (0:0)

Tavares ml. 82.