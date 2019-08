Tavares: Po izenačenju je bila prisotna izjemna energija, škoda da je nismo izkoristili

Na koncu je Ludogorec v seštevku obeh tekem vendarle potrdil premoč, na razočaranje številnih mariborskih navijačev mu je v Ljudskem vrtu uspelo to, kar mu doma ni - dosegel je zadetke. Maribor je tako na zadnji stopnički ostal brez Lige Evropa, čeprav so bili vijoličasti v drugem delu blizu popolnemu preobratu. Vijoličastim tako ni uspela še četrta uvrstitev v skupinski del Lige Evropa, skupaj pa bi to bila že sedma evropska jesen ...



Maribor je letošnje evropsko popotovanje začel v kvalifikacijah Lige prvakov, kjer so preskočili islandski Valur (2:0 in 3:0), nato švedski AIK (2:1 in 2:3 po podaljšku), klonili pa proti norveškemu Rosenborgu (1:3 in 1:3).