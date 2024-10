Tchouameni bi utegnil poleti zapustiti Real Madrid

Aurelien Tchouameni se je iz Monaka v špansko prestolnico preselil med poletnim prestopnim rokom pred dvema letoma, njegove toplo-hladne predstave pa naj bi vodstvo Madrida prepričale v to, da ga v naslednjem poletnem prestopnem roku proda. Njegova vrednost je od prestopa v Real po podatkih Transfermarkta zrasla iz 60 na 100 milijonov, 15-kratni zmagovalci Lige prvakov pa naj bi se zadovoljili, če zanj dobijo toliko, kot so odšteli – torej 80 milijonov.

Interesentov za podpis francoskega vezista vsekakor ne bo manjkalo, pred časom pa so zanj pokazali interes pri Liverpoolu. O slednjih je Tchouameni pred prestopom v Madrid govoril z izbranimi besedami: "Všeč sta mi tako Real Madrid, kot tudi Liverpool. Spremljam špansko in angleško prvenstvo. Tekmovanji se razlikujeta, ampak zame je pomembno samo to, kako se prilagodim. Sem zelo ambiciozen človek, lačen uspehov."

Ko je bil Tchouameni leta 2022 pred velikim prestopom, so na njegovem položaju v Liverpoolu igrali Jordan Henderson, Fabinho in Thiago. Vsi trije so do danes že zapustili Anfield, redsi pa so v letošnjem poletnem prestopnem roku iskali prav nogometaša, ki bi zapolnil luknjo na tem položaju. Pripeljati niso uspeli nikogar, tako da morebitna selitev Francoza iz Madrida v Liverpool ne bi bila veliko presenečenje.