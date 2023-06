Tebas se norčuje iz Pereza: Zadnji naj ugasne luč

Torinski velikan Juventus je javnost obvestil, da je Real Madridu in Barceloni poslal zahtevo, da želi izstopiti iz projekta Superlige. Za omenjeno idejo zdaj stojita samo še španska velikana, kar gre pošteno v nos enemu največjih kritikov tega tekmovanja, predsedniku La Lige Javierju Tebasu. "Kdor bo zadnji odšel, naj zapre vrata in ugasne luč," so bile besede prvega moža španske lige, s katerimi je zbodel vodstvo madridskega Reala in Barcelone.