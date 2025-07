Tebas udaril po klubskem SP: To predstavlja resno grožnjo domačim ligam

Javier Tebas je Fifo pozval, naj to prvenstvo odpravi iz nogometnega koledarja. "Moj cilj je zagotoviti, da ne bo več svetovnih klubskih prvenstev," je zelo jasno povedal Tebas.

Predsednik La Lige meni, da izboljšave niso izvedljive, saj v nogometnem koledarju ni na voljo nobenih datumov za izvedbo. "Ni potrebe po dodatnem tekmovanju, ki bi denar preusmerjalo v sektor klubov in igralcev," je dejal Tebas. "Tukaj ni več denarja; moramo ohraniti ekosistem in to odpraviti."