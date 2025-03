Tebas udaril po Real Madridu: Cele dneve samo jočejo

To, da Real Madrid in Javier Tebas v zadnjem času nista v najboljših odnosih, ni nič novega, po zadnjih izjavah predsednika La Lige pa nič ne kaže na to, da se bo razmerje v bližnji prihodnosti izboljšalo. "V zadnjih tednih je bilo veliko kontroverznosti v zvezi s sojenjem. Kontroverznost z lažnimi zgodbami ustvarja Real Madrid. Veliko njihovih navijačev se z njimi ne strinja. Real Madrid je jokav klub, cele dneve samo jočejo. Jokali so ta vikend, jokali bodo naslednji vikend," je povedal 62-letnik.

Tebas nikoli ni skrival dejstva, da je navijač Real Madrida, obenem pa je zmeraj izpostavljal, da to ne vpliva na opravljanje njegove predsedniške funkcije. "Nogomet Florentina Pereza je prevara, predstavlja nogomet oligarhov, nogomet za bogate. Želi odločati o vsem, tudi o denarju, ki se deli. Moja strast do Real Madrida hibernira, vendar se občasno prebudi. Del navijačev Real Madrida dela napako, ko ceni vse, kar počne Florentino, in pravi, da je vse dobro. Navijači bi morali imeti neodvisno mnenje. Vesel sem, ko Real Madrid zmaga, zelo sem bil vesel, ko so osvojili Ligo prvakov. Sem navijač Real Madrida, ne pa navijač Florentina," je svoje misli strnil Tebas.

V zadnjem času so se pojavile tudi govorice, da naj bi vodstvo Real Madrida v primeru, da ne pride do sprememb, razmislilo o odstopu kluba iz španskega prvenstva. "Nemogoče si je predstavljati La Ligo brez Real Madrida. Florentino je trmast in vztrajen, poraza pa ne prenese," je še dodal Tebas.