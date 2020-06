Tebas zagrozil španskim nogometašem s karanteno: Če boste hodili na piknike ....

Prvi mož španske La LigeJavier Tebas je izbranim tujim medijem danes o tem razlagal, potem ko je nogometaš Barcelone Nelson Semedo kršil stroga higienska pravila, ki so bila vzpostavljena zaradi pandemije novega koronavirusa.

Portugalski nogometaš je namreč po navedbah španskih medijev kršil pravilo, ki preprečuje zbiranje več kot 20 oseb na javnem mestu, ko se je udeležil zabave v Castelldefelsu v bližini katalonske prestolnice. Klub mu je zaradi tega preventivno in po navodilih prilagojenega pravilnika španskega prvenstva prepovedal trening s preostankom moštva.

Še pred tem je higienska priporočila kršila skupina štirih nogometašev Seville, ki se je udeležila piknika in zabave. Zaradi teh primerov Tebas zdaj razmišlja o uvedbi karantene za moštva. "Ne želimo si priti do takšnih ekstremov, toda če bodo nogometaši še kar hodili na piknike, ne bomo imeli druge izbire. In to je obvezna karantena za moštva," današnje besede Tebasa prenaša španski As.

"Upam, da nam tega ne bo treba storiti, ampak če bodo igralci še naprej obiskovali piknike in zabave, bomo resno razmislili o implementaciji novih pravil," je zagrozil šef španske lige. Ta se bo z mestnim derbijem med Sevillo in Betisom začela nocoj, v 35 dneh pa bodo ekipe odigrale 110 tekem. Vodilna Barcelona bo v soboto nastopila proti Mallorci, Real Madrid, ki na lestvici zaostaja dve točki za Katalonci, pa bo v nedeljo meril moči z Eibarjem. Atletico Madrid Jana Oblakabo prvo tekmo po trimesečnem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa odigral v nedeljo v Bilbau pri Athleticu