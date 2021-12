Tedesco nasledil Marscha na čelu Kamplovih bikov

Italijan Domenico Tedesco je novi trener nemškega nogometnega kluba RB Leipzig, katerega član je tudi slovenski nogometaš Kevin Kampl. Kot so sporočili iz kluba, je 36-letni nekdanji trener Schalkeja in moskovskega Spartaka podpisal pogodbo do konca junija 2023.

icon-expand Domenico Tedesco, zanimivo, trenerske službe nikoli ni opravljal v Italiji. FOTO: AP Domenico Tedesco bo nasledil Američana Jesseja Marscha, ki je dobil nogo po le petih mesecih na čelu kluba, ki je ta čas na 11. mestu v nemškem prvenstvu in se mu v Ligi prvakov ni uspelo uvrstiti med najboljših 16. Lansko sezono so Kevin Kampl in druščina končali na drugem mestu v nemškem prvenstvu, vodil pa jih je zdajšnji trener Bayerna Julian Nagelsmann. Tedesco, ki ima italijansko in nemško državljanstvo, bo že danes opravil prvi trening z novimi varovanci pred sobotno domačo prvenstveno tekmo z Borussio Mönchengladbach. Na sodelovanje je sicer že v torek, po zmagi v Ligi prvakov z 2:1 nad Manchester Cityjem, ki je Leipzigu prinesla nadaljevanje v evropski ligi, namignil direktor Oliver Mintzlaff.