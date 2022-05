'Tega boja ne moremo dobiti'

Ker Borussia zadnje sezone na domači sceni ni več konkurenčna Bayernu, v Ligi prvakov pa je dlje od četrtfinala nazadnje prišla leta 2013, so se v klubu že dolgo zavedali, da bo trenutno enega od dveh najbolj vročih mladih napadalcev na svetu nemogoče zadržati v svojih vrstah. Da je prodajanje najboljših nogometašev najbogatejšim klubom za velikana iz Dortmunda neizbežno, priznava tudi izvršni direktor kluba, Hans-Joachim Watzke.

"Nimamo druge možnosti. Ko se nekdo izkaže, se moramo zanj boriti proti klubom, za katerimi stojijo oligarhi ali arabske države. Tega boja pa ne moremo dobiti," je 62-letnik pojasnil v intervjuju za CNN. "Lahko pa dobimo boj za 18-letne talente, kakršen je bil Jude Bellingham. Takšni nogometaši radi igrajo za nas, ker to pomeni, da jih vsak vikend čakajo polne tribune in 80 tisoč glasnih navijačev. Mi pa dobro vemo, kako ravnati z njimi."

Da zares dobro vedo, kako ravnati z mladimi talenti, so pri Borussii v zadnjih letih večkrat dokazali. Spomnimo samo prodaje Ousmaneja Dembéléja, Jadona Sancha, Christiana Pulisica in Maria Götzeja. Vsi so iz Borussie odšli, ko so bili stari 20 ali 21 let, klub pa je z njimi skupno zaslužil 340 milijonov evrov.

"To je naš način delovanja. Imamo odlično ekipo za iskanje mladih talentov. A to še ni vse. Težko je najti pravi talent, a še težje ga je nato razviti. V večini primerov nam to dobro uspeva," je nadaljeval Watzke, ki, kot dodaja, razume, da je določene nogometaše nemogoče za vedno zadržati v klubu. Kljub temu pa so bili odhodi nekaterih ljubljencev občinstva bolj boleči od drugih.

"Včasih je vse skupaj zelo čustveno. Ko mi je Mats Hummels leta 2016 povedal, da nas bo zapustil, je bilo zelo boleče. Pri nas je bil sedem ali osem sezon, imeli smo posebno razmerje. Včasih pa nogometaši odidejo po enem ali dveh letih. Če si želijo oditi, jim to dovolimo."