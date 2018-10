Tega niste videli v prenosu: Navijač, ki je vdrl na zelenico, dobil selfie z Ronaldom

Po koncu obračuna med Manchestrom Unitedom in Juventusom (0:1) sta na zelenico vdrla dva navijača rdečih vragov, ki sta želela priti do Cristiana Ronalda. Varnostniki so potrebovali kar precej časa, da so ju zaustavili, nato pa jim je Ronaldo dejal, da je vse v redu. Enemu od njih je Portugalec dal 'petko', z drugim pa je celo posnel selfie. Razumljivo je Ronaldo požel navdušenje nogometne javnosti.

Si pa bosta oba navijača srečanje z Ronaldom zagotovo zapomnila. Ne le zaradi selfija s Portugalcem, temveč tudi zaradi visoke denarne kazni, ki jo bosta dobila s strani angleških oblasti.