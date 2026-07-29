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Nogomet

Neymar: 'Tega si ne želim več početi'

Brazilija, 29. 07. 2026 14.52 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
neymar

Neymar je po tekmi Santosa potrdil, da se poslavlja od brazilske reprezentance. Po 130 nastopih in 80 zadetkih za izbrano vrsto se bo posvetil le še klubskim izzivom. Zadnjo tekmo za Selecao je odigral na svetovnem prvenstvu, ko so petkratni prvaki v osmini finala izpadli proti Norveški.

Padel je zastor nad reprezentančno kariero legendarnega Brazilca Neymarja, ki sporoča: "Moja zgodba v reprezentanci je končana. Spisal sem zgodovino in bil zelo zadovoljen. Vedno sem se boril za rumeni dres, zanj dal kri in življenje, ampak mislim, da si tega ne želim več početi."

Neymar na tekmi proti Norveški
Neymar na tekmi proti Norveški
FOTO: Profimedia

Po tekmi proti Norveški na MetLife Stadiumu so se začela ugibanja o njegovi prihodnosti z reprezentanco, ki jih je bivši igralec Barcelone in PSG-ja razrešil kar sam. Njegovo zadnje dejanje je bila torej zadeta enajstmetrovka na istem prizorišču, kjer je leta 2010 debitiral na prijateljski tekmi proti ZDA.

Z njegovim odhodom je Brazilija izgubila najboljšega strelca v zgodovini izbrane vrste, ki pa z njo ni uspel osvojiti nobene pomembne lovorike. Na domačih olimpijskih igrah v Riu leta 2016 je osvojil zlato medaljo, kaj več pa so mu morda preprečile številne poškodbe.

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Neymar je nastop pred novinarji izkoristil tudi za to, da je razčistil obtožbe glede njegovega domnevnega znašanja nad mlajšima soigralcema v klubu. 34-letnik trdi, da so govorice v celoti neresnične in da mlajših kolegov nikoli ni zasmehoval.

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NoriSušan
29. 07. 2026 15.39
Glavo gor legenda
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