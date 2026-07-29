Neymar: 'Tega si ne želim več početi'

Padel je zastor nad reprezentančno kariero legendarnega Brazilca Neymarja , ki sporoča: "Moja zgodba v reprezentanci je končana. Spisal sem zgodovino in bil zelo zadovoljen. Vedno sem se boril za rumeni dres, zanj dal kri in življenje, ampak mislim, da si tega ne želim več početi."

Po tekmi proti Norveški na MetLife Stadiumu so se začela ugibanja o njegovi prihodnosti z reprezentanco, ki jih je bivši igralec Barcelone in PSG-ja razrešil kar sam. Njegovo zadnje dejanje je bila torej zadeta enajstmetrovka na istem prizorišču, kjer je leta 2010 debitiral na prijateljski tekmi proti ZDA.

Z njegovim odhodom je Brazilija izgubila najboljšega strelca v zgodovini izbrane vrste, ki pa z njo ni uspel osvojiti nobene pomembne lovorike. Na domačih olimpijskih igrah v Riu leta 2016 je osvojil zlato medaljo, kaj več pa so mu morda preprečile številne poškodbe.