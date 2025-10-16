Birminghamske oblasti prepovedale prihod izraelskih navijačev

"Po današnjem sestanku je SAG uradno obvestil klub in Uefo, da gostujočim navijačem za ta obračun ne bo dovoljen dostop na stadion," so sporočili na spletni strani angleškega kluba.

"Lokalna policija je SAG opozorila na varnostne pomisleke izven stadiona, predvsem glede morebitnih protestov, ki bi jih na dan tekme težko obvladali," so dodali pri klubu, ki domuje na Villa Parku.

Pri Aston Villi poudarjajo, da so v stalnem stiku z Maccabijem iz Tel Aviva in lokalnimi oblastmi. Kot pravijo, je v ospredju vseh njihovih odločitev varnost navijačev ter lokalnih prebivalcev.