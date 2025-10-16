Birminghamske oblasti prepovedale prihod izraelskih navijačev

"Po današnjem sestanku je SAG uradno obvestil klub in Uefo, da gostujočim navijačem za ta obračun ne bo dovoljen dostop na stadion," so sporočili na spletni strani angleškega kluba.
"Lokalna policija je SAG opozorila na varnostne pomisleke izven stadiona, predvsem glede morebitnih protestov, ki bi jih na dan tekme težko obvladali," so dodali pri klubu, ki domuje na Villa Parku.
Pri Aston Villi poudarjajo, da so v stalnem stiku z Maccabijem iz Tel Aviva in lokalnimi oblastmi. Kot pravijo, je v ospredju vseh njihovih odločitev varnost navijačev ter lokalnih prebivalcev.
Spomin na Amsterdam je še kako živ
V ozadju odločitve SAG je zagotovo tudi dejstvo, da so navijači Maccabija po izbruhu izraelsko-palestinske vojne poskrbeli za kar nekaj incidentov, med katerimi je najbolj odmevalo gostovanje pri Ajaxu v Amsterdamu, kjer so se večkrat spopadli z lokalnim prebivalstvom in pri tem med drugim neokusno prepevali: "Zakaj so šole v Gazi zaprte? Ker ni več otrok."
Možnost za incidente naj bi bila za novembrsko tekmo še toliko večja, ker je v Birminghamu okoli 30 odstotkov prebivalstva muslimanskega.
