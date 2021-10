'Tekma bo težka, toda moramo zmagati.'

"Tokrat imamo nekaj več dni priprav pred prvo tekmo. Že nanjo moramo iti stoodstotno, če želimo zmagati," je dejal strelec ob zmagi nad Malto Lovrić. Dodal je, da se morajo pogovoriti o odnosu, odgovornosti in o tem, kaj je treba izboljšati, a je vseeno ponosen, da je v izbrani vrsti. "V vsakem trenutku poskušam pomagati ekipi z igro in karakterjem," je poudaril.

Slovenci imajo z Malto izvrstno razmerje na medsebojnih tekmah. Skupaj imajo proti njej šest zmag in neodločen izid, toda na zadnji tekmi v Stožicah so se precej mučili, dvoboj je odločila enajstmetrovka Sandija Lovrića . Posest žoge je bila praktično enaka, manjkalo je nevarnih strelov – zgolj trije v okvir vrat.

Čeprav Slovenija ni v dobrem položaju, kar zadeva lov na prvi dve mesti v skupini, saj štiri tekme pred koncem za šest točk zaostaja za vodilnima Hrvaško in Rusijo, pa Lovrić še verjame v srečen konec.

"Seveda verjamem, cela ekipa verjame, saj možnosti še obstajajo. Vse tekme do konca moramo dobiti, se v dobri luči predstaviti že na Malti in potem iti do konca stoodstotno," je povedal Lovrić.

Njegov soigralec Jaka Bijol, ki se je v zadnjem času iz vezista prelevil v branilca, je izpostavil, da bo gostovanje na Malti težko. "Verjetno bodo domači še bolj agresivni, še bolj si bodo želeli zmage. Seveda bo tekma težka, toda moramo zmagati. Ne preostane nam nič drugega, kot da zmagamo vse do konca. Moramo verjeti do konca," je povedal in dodal, da sicer ne pričakuje posebej drugačne Malte kot v Ljubljani, le še večjo motivacijo in agresivnost.