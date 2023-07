Tekma, ki nikoli ni samo prijateljska: Barcelona s 3:0 premagala Real Madrid

El clasico je bil tokrat odigran onkraj luže, in sicer na stadionu AT&T v Dallasu, kjer pa svojih domačih tekem ne igra istoimensko nogometno moštvo, temveč slovita franšiza ameriškega nogometa Dallas Cowboys.

Tako za Barcelono kot tudi za Real je bila to tretja pripravljalna tekma v tem poletju, zato se že kažejo obrisi igre, ki jo kujeta Xavi na eni klopi in Carlo Ancelotti na drugi. Kljub rezultatu, ki je bil na koncu zapisan na semaforju, je težko reči, da so Katalonci nadigrali Madridčane, so pa zagotovo veliko bolje izkoristili svoje priložnosti, saj so slednji kar petkrat namesto v gol merili v okvir gola.