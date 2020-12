Tekma Manchester Cityja prestavljena

Načrtovane so bile še tri tekme 16. kroga Premier League, a bosta odigrani le dve. Tekma med Evertonom in Manchester Cityjem je bila odpovedana, ker je bilo v moštvu Pepa Guardiole po testiranjih več nogometašev pozitivnih na koronavirus. Crystal Palace in Leicester sta remizirala (1:1).

Zaradi okužbe z novim koronavirusom v moštvu Manchester Cityja, je bila današnja večerna tekma med Evertonom in Cityjem prestavljena. Na zadnjem testiranju so bili pozitivni tako posamezni nogometaši kot posamezniki iz spremljevalnega osebja, so zapisali na klubski spletni strani, uradno obvestilo o preložitvi tekme je podalo tudi vodstvo Premier League. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na današnji uvodni tekmi dneva je Leicester gostoval pri Crystal Palacu in iztržil točko. V prvem polčasu golov ni bilo, gostitelji so povedli v 58. minuti, gol je dosegel Wilfried Zaha. V 83. minuti je izenačenje Leicestru zagotovil Harvey Barnes. Leicester ostaja na drugem mestu lestvice z 29 točkami, vodilni je Liverpool (32 točk). Danes je na sporedu še tekma med Chelseajem in Aston Villo. icon-expand Harvey Barnes je poskrbel za izenačenje. FOTO: AP Izid:

Crystal Palace - Leicester1:1 (0:0)

Zaha 58.; Barnes 83. Everton - Manchester City - prestavljeno icon-expand icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke