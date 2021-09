Brazilci zahtevali deportacijo, Argentinci protestno zapustili igrišče

Štirje argentinski igralci: Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero, in Emiliano Buendia, ki si kruh služijo v angleški Premier ligi, so po poročanju brazilskih medijev lagali ob vstopu v državo in s tem kršili zdravstvene ukrepe Brazilije. V sedmi minuti srečanja so na igrišče vkorakali možje brazilske avtoritete in želeli z igrišča odstraniti tri izmed štirih omenjenih igralcev, ki so tekmo začeli v prvi postavi, zato je bila tekma prekinjena, igralci Argentine pa so hitro odkorakali iz igrišča.