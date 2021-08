Tekma Mura - Radomlje prekinjena zaradi hudega naliva

Zaradi nevihte, močnega dežja in vetra na stadionu Fazanerija v Murski Soboti je glavni sodnik Alen Borošak v 59. minuti prekinil tekmo 5. kroga med Muro in Kalcer Radomljami. Po približno 15 minutah jo je moral tudi dokončno odpovedati, saj je bila igralna površina neprimerna za igro. O nadaljnji usodi oziroma datumu nadaljevanja bo odločalo vodstvo tekmovanja.

Novo vodstvo Radomelj

Čeprav so imeli domači višjo posest žoge, so Radomlje v 34. minuti znova povedle. Po izvajanju kota je bila domača obramba preveč neodločna, žoge ni uspela izbiti z območje nevarnosti, do nje je prišel Sacha Varga in jo s kakih šestih metrov poslal v mrežo.

V zaključku prvega dela je imela Mura v razmaku dobre minute dve izjemni priložnosti. Pri prvi je odlično posredoval vratar Šugić, pri drugi pa je bil čuvaj mreže Radomelj brez moči, saj je bil strel Amadeja Maroše premočan in dovolj natančen.