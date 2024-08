Tekma Olimpija - Rijeka (je) bo polna presežkov: Ratnik za zgodovino

Pred nekaj dnevi je minilo točno 14 let od prve uradne tekme ljubljanske Olimpije v novem domovanju - Stožicah. Pred tem so zeleno-beli več desetletji tekmece gostili na legendarnem stadionu za Bežigradom, ki je le še kilava podoba nekdanjega kultnega objekta. Nocojšnja tekma z Rijeko, prenos Kanal A in VOYO od 18.45, ko bodo zmaji lovili drugo zaporedno uvrstitev v skupinski del Konferenčne lige, (je) bo ena redkih, ko bodo Stožice, ko gre za klubske dvoboje, pokale po šivih. Pred zgodovinskim obračunom z Rečani in za lažje čakanje na zgodovinski dogodek, nekaj zanimivih statističnih podatkov, ki jih je pripravil Opta Žabar. Vse dobro svojemu nekdanjemu klubu je v video izjavi zaželel tudi kapetan Timi Max Elšnik.