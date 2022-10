Tekma se je začela kasneje, ker so morali skrajšati vratnice

Približno pol ure pred tekmo 14. kroga Championshipa med Hull Cityjem, za katerega je med letoma 2010 in 2014 igral tudi nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance Robert Koren, in Birminghamom, so ob rutinskem pregledu igrišča glavni sodnik Leigh Doughty in njegova ekipa ugotovili, da mere golov na stadionu MKM niso pravilne in odredili, da domače moštvo še pred začetkom tekme problem uredi.

Osebje na stadionu je bilo tako primorano gole izdreti iz tal in jih z ročno krožno žago skrajšati za dva inča oziroma dobrih pet centimetrov. Zaradi spremenjenih mer vratnic, so morali nato pred začetkom tekme tudi rekalibrirati tako imenovani sistem HawkEye, ki pride v poštev, kadar se odloča o tem, ali je žoga s celotnim obsegom prešla golovo črto ali ne. Zaradi nepričakovanega ročnega dela je bil začetek tekme nato prestavljen za 20 minut. Dodaten čas za pripravo pa je, kot kaže, bolj prav prišel gostujočim nogometašem, ki so na koncu slavili z 0:2.