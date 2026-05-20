Nogomet

Tekma sezone se bliža: PSG ali Arsenal?

Budimpešta, 20. 05. 2026 14.45 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
A.M.
PSG - Arsenal

Zdaj je jasno, da se bosta v finalu Lige prvakov za najprestižnejšo klubsko trofejo pomerila francoski in angleški prvak. Letošnja sezona francoske lige ni prinesla nobenih presenečenj in PSG je ubranil naslov, Arsenal pa je po 22 letih spet postal prvak Anglije. Ostalo je le še eno vprašanje, na katerega bomo dobili odgovor 30. maja – PSG drugič ali Arsenal prvič?

Aktualni evropski prvak in serijski francoski šampion je ligaško trofejo dvignil že pred dnevi, sicer pa domače prvenstvo končal šest točk nad drugouvrščeno ekipo. Na Otoku je zgodba malce drugačna, saj je pred nogometaši še en krog, v torek pa je po spodrsljaju Manchester Cityja postalo jasno, da je Arsenal novi prvak angleškega prvenstva.

Topničarjem gre omenjeni podatek zelo na roko, saj bo lahko trener Mikel Arteta v zadnjem krogu, ki bo odigran v nedeljo, spočil glavne nosilce igre, ki jih nato čez šest dni čaka finale Lige prvakov. Za to potezo se je minuli vikend odločil tudi Luis Enrique, ki bo imel s svojimi varovanci več časa za pripravo na najpomembnejšo tekmo sezone.

PSG je lani dobil obe polfinalni tekmi Lige prvakov proti Arsenalu
FOTO: AP

Več težav s poškodbami v Parizu

Enrique je bil na zadnji ligaški tekmi zaradi poškodb prisiljen v veliko sprememb v obrambni vrsti. Achraf Hakimi se je poškodoval na prvi tekmi polfinala proti Bayernu in od takrat ni stopil na zelenico, Nuno Mendes in Willian Pacho pa sta bila nazadnje aktivna na povratni tekmi proti Bavarcem.

Nedeljsko tekmo proti mestnemu tekmecu je od prve minute začel prvi zvezdnik Ousmane Dembele, a bil zaradi težav z mečno mišico zamenjan že po dobri polovici prvega polčasa. Njegova poškodba je povzročila val zaskrbljenosti pri navijačih, ki jih je Enrique po tekmi umiril: "Upam, da ni nič resnega. Mislim, da je to samo zaradi utrujenosti. Do finala sta še skoraj dva tedna."

Pri topničarjih je od sredine marca zaradi poškodbe gležnja že odsoten Jurrien Timber, pred tednom dni pa je s poškodbo kolena sezono že sklenil drugi desni bočni branilec Ben White. Nizozemec naj bi bil do finala nared, prav tako pa tudi španski vezist Mikel Merino, ki je na stranskih tirih zaradi poškodbe že od konca januarja.

Kdo bo v Budimpešti v zrak dvignil trofejo Lige prvakov?
FOTO: AP

Finale je ena tekma, zgodi se lahko karkoli

Stavnice v finalu več možnosti za zmago pripisujejo Parižanom, ki bi tako ubranili naslov prvaka v najelitnejšem klubskem tekmovanju stare celine. Lani so dokazali, da se na finalni tekmi lahko zgodi karkoli. Takrat smo spremljali enosmerni promet proti vratom milanskega Interja, ki je bil na obračunu sezone ponižan z izidom 5:0.

Arsenal na drugi strani nima veliko evropskih izkušenj, spomini na finalne obračune pa so vse prej kot lepi. Prvič in do letos tudi zadnjič so v finalu Lige prvakov igrali leta 2006, ko jih je premagala Barcelona. V letih 2000 in 2019 so prišli do konca v Ligi Evropa, a tudi tam v obeh primerih izgubili. A topničarji po uspehu v prvenstvu verjamejo, da je letos čas za njihovo prvo evropsko lovoriko v zgodovini.

Letošnji finale Lige prvakov bo odigran v soboto, 30. maja, ob 18. uri. Spektakel si boste lahko ogledali na programu POP TV.

nogomet liga prvakov finale arsenal psg

janezdollar
20. 05. 2026 15.34
Upam, da Arsenal…ampak bo zelo težka…
NoriSušan
20. 05. 2026 15.15
Po pravilih PSG, zna pa tud Arsenal kakšno svojo finto pokoristt
