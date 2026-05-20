Tekma sezone se bliža: PSG ali Arsenal?

Aktualni evropski prvak in serijski francoski šampion je ligaško trofejo dvignil že pred dnevi, sicer pa domače prvenstvo končal šest točk nad drugouvrščeno ekipo. Na Otoku je zgodba malce drugačna, saj je pred nogometaši še en krog, v torek pa je po spodrsljaju Manchester Cityja postalo jasno, da je Arsenal novi prvak angleškega prvenstva.

Topničarjem gre omenjeni podatek zelo na roko, saj bo lahko trener Mikel Arteta v zadnjem krogu, ki bo odigran v nedeljo, spočil glavne nosilce igre, ki jih nato čez šest dni čaka finale Lige prvakov. Za to potezo se je minuli vikend odločil tudi Luis Enrique , ki bo imel s svojimi varovanci več časa za pripravo na najpomembnejšo tekmo sezone.

Enrique je bil na zadnji ligaški tekmi zaradi poškodb prisiljen v veliko sprememb v obrambni vrsti. Achraf Hakimi se je poškodoval na prvi tekmi polfinala proti Bayernu in od takrat ni stopil na zelenico, Nuno Mendes in Willian Pacho pa sta bila nazadnje aktivna na povratni tekmi proti Bavarcem.

Nedeljsko tekmo proti mestnemu tekmecu je od prve minute začel prvi zvezdnik Ousmane Dembele, a bil zaradi težav z mečno mišico zamenjan že po dobri polovici prvega polčasa. Njegova poškodba je povzročila val zaskrbljenosti pri navijačih, ki jih je Enrique po tekmi umiril: "Upam, da ni nič resnega. Mislim, da je to samo zaradi utrujenosti. Do finala sta še skoraj dva tedna."

Pri topničarjih je od sredine marca zaradi poškodbe gležnja že odsoten Jurrien Timber, pred tednom dni pa je s poškodbo kolena sezono že sklenil drugi desni bočni branilec Ben White. Nizozemec naj bi bil do finala nared, prav tako pa tudi španski vezist Mikel Merino, ki je na stranskih tirih zaradi poškodbe že od konca januarja.