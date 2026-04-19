City in Arsenal izenačena v tekmi sezone (0:0)*

Mikel Arteta, ki topničarje vodi že šest sezon, je v udarni enajsterici poskrbel za nekaj presenečenj. Na klopi je ostal osrednji napadalec Victor Gyökeres, ki je za Londončane zabil največ ligaških golov v letošnji sezoni. Njegovo mesto med prvih enajst je zasedel Kai Havertz, ki bo imel seveda drugačne zadolžitve od Šveda; Nemec bo skrbel predvsem za razigravanje soigralcev. Topničarji bodo za zadetke računali predvsem na oba krilna napadalca Nonija Maduekeja in Eberechija Eza, ki bo začel na levem krilu, pozicija, ki mu sicer ni najbolj pisana na kožo. Preostanek ekipe je dokaj standarden, Bask na klopi vodilne ekipe angleškega prvenstva bo znova najbolj računal na svojo neprebojno obrambo.

Pep Guardiola pri izbiri udarne enajsterice ni preveč kompliciral. Vse oči meščanov bodo v napadu znova uprte v vedno razpoloženega Rayana Cherkija, ki s svojimi atraktivnimi potezami skrbi za navdušenje sinjemodrih navijačev. Katalonec bo pred domačimi tribunami računal predvsem na izkušnje, ki jih premorejo njegovi varovanci.