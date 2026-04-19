Zgodba se razvija

City in Arsenal izenačena v tekmi sezone (0:0)*

Manchester, 19. 04. 2026 17.16 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Manchester City - Arsenal

V 33. krogu angleške Premier lige bosta Manchester City in Arsenal na severu Otoka odigrala eno pomembnejših tekem letošnje sezone državnega prvenstva. Na Etihadu bodo meščani lovili zmanjšanje zaostanka za vodilnimi topničarji na vsega tri točke, z odigrano tekmo manj. Pred varovanci Mikela Artete je pravi test zrelosti. Trenutni izid je 0:0.

Mikel Arteta, ki topničarje vodi že šest sezon, je v udarni enajsterici poskrbel za nekaj presenečenj. Na klopi je ostal osrednji napadalec Victor Gyökeres, ki je za Londončane zabil največ ligaških golov v letošnji sezoni. Njegovo mesto med prvih enajst je zasedel Kai Havertz, ki bo imel seveda drugačne zadolžitve od Šveda; Nemec bo skrbel predvsem za razigravanje soigralcev. Topničarji bodo za zadetke računali predvsem na oba krilna napadalca Nonija Maduekeja in Eberechija Eza, ki bo začel na levem krilu, pozicija, ki mu sicer ni najbolj pisana na kožo. Preostanek ekipe je dokaj standarden, Bask na klopi vodilne ekipe angleškega prvenstva bo znova najbolj računal na svojo neprebojno obrambo.

Pep Guardiola pri izbiri udarne enajsterice ni preveč kompliciral. Vse oči meščanov bodo v napadu znova uprte v vedno razpoloženega Rayana Cherkija, ki s svojimi atraktivnimi potezami skrbi za navdušenje sinjemodrih navijačev. Katalonec bo pred domačimi tribunami računal predvsem na izkušnje, ki jih premorejo njegovi varovanci.

Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

Remi bolj ustreza Arsenalu, ki ima trenutno na vrhu, ob eni odigrani tekmi več, šest točk prednosti. V primeru poraza bi si topničarji konkretno otežili delo; če bi meščani zmagali še na zaostali tekmi, bi se prvič v tej sezoni zavihteli na vrh angleške Premier lige.

Jennifer Lawrence je nova modna ikona za mame
Fenomen hikikomori: ko se mladostnik umakne v svoj svet
Otrok ne posluša, nagaja in odgovarja? Učinkoviti nasveti, ko šestletnik preizkuša meje
To bi zanjo pomenilo, da je kot mama zatajila
Pri 43 letih je videti mlajša kot pri 20 letih
Tedenski horoskop: Biki bodo previdni, škorpijone čaka intenziven teden
6 izdelkov, ki jih ne smete kupiti na spletu
Navdušila v mini črni obleki
Zakaj se maščoba nabira okoli trebuha
Hormonska utrujenost: kako jo prepoznati in zakaj ni enaka kot izgorelost
Vsak dan uživate ultra procesirano hrano? To se dogaja v vašem telesu
Nova študija razkriva, kako Alzheimerjeva bolezen prevzame možgane
Poglejte, kako deluje prevara s plačilnimi terminali
Nuška Drašček: 'Treba je preskočiti začetni strah'
Odpadno jedilno olje: nepričakovan vir dobička za kriminalne združbe
Prevara s povratnimi steklenicami: zaposleni zaslužil tisoče evrov
S provokativnim prizorom do milijonov? Zvezdnica šokirala in navdušila hkrati
To je država, ki bi jo morali obiskati vsaj enkrat v življenju
Osamljenost je tako nevarna kot kajenje 15 cigaret na dan
AI-oznake pomagajo dezinformacijam
Ta podrobnost v aprilu je ključna za hortenzije, a jo večina ignorira
Kako dolgi naj bodo pasji sprehodi? Prava mera gibanja za mladiče, odrasle pse in seniorje
Živite v starejši hiši? Potem morate vedeti to
Vzgoja limone iz semena: korak za korakom do sadeža
Ključna sestavina, ki jo dodajte špargljem za boljši okus
Koh: pozabljena sladica, ki spominja na otroštvo
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kosilo v 20 minutah: 3 hitre pomladne testenine
Belo se pere na devetdeset
Kmetija
Sanjski moški
Otok ljubezni ZDA
