Tekma slovenske nogometne vrste s Kosovom razprodana

Izbranci Matjaža Keka so na dosedanjih štirih tekmah igrali doma 2:2 s Švedsko, v gosteh v Švici izgubili z 0:3, na Kosovu so se z domačo ekipo razšli z 0:0, enak izid pa je bil tudi na domači tekmi s Švico.

To pomeni, da imajo Slovenci v skupini B za zdaj tri točke in so na tretjem mestu, slabša je le Švedska z eno točko. Z njo se bo Slovenija merila na zadnji tekmi 18. novembra v gosteh. Švedi bodo tam igrali po napotkih novega selektorja, Angleža Grahama Potterja.