Tekma vseh tekem: od Tevezove kokoši do prašiča v dresu Boce

Argentino že lep čas trese zgodovinska nogometna mrzlica, saj se v prestolnici Buenos Aires pripravlja nepozaben spopad lokalnih velikanov Boce Juniors in River Plata za naslov v južnoameriški ligi prvakov. Spominjamo se nekaj najbolj nepozabnih derbijev velikih rivalov, ki so zaznamovali južnoameriško nogometno folkloro.

Prizor z enega zadnjih 'Superclasicov': Lisandro Magallan in Rafael Borre. FOTO: AP

Boca in River izvirata iz pristaniške delavske soseske v južnem Buenos Airesu. Boco so ustanovili italijanski priseljenci, ki so navdih za barvo dresov dobili iz švedske zastave, pod katero je plula ladja, ki je ravno v tistem trenutku pristala v luki. River, ki nosi bele drese z rdečo diagonalno črto, se je kmalu po nastanku preselil v premožnejši severni del mesta, zato ima Boca tradicionalno bolj "delavske" navijače, River pa navijače srednjega in višjega sloja.

"Tekma stoletja" in "finale vseh finalov" sta le dva od opisov prihajajočih tekem pokala Libertadores, južnoameriške izvedbe lige prvakov, v katerih se bosta za čast in najbrž kar večno slavo udarila največja argentinska tekmeca iz Buenos Airesa. Derbiji med Boco in River Platom že več kot stoletje veljajo za ene najbolj ostrih na svetu, tako imenovani "Superclasici" pa vedno poskrbijo za nepozabne zgodbe. Zaradi dejstva, da se bosta soseda tokrat pomerila za cenjeni pokal, je pritisk še toliko večji, saj se to v zgodovini tekmovanja še ni primerilo. Boci, šestkratni osvajalki pokala Libertadores, ki je na sporedu od leta 1960, le še en naslov manjka do izenačitve rekorda argentinskega nasprotnika Independienteja, medtem ko je River zaenkrat pri treh naslovih. Napihljiv prašič z dresom Boce

Nobeno presenečenje ni, da gostujočih navijačev na tekmah na stadionu Bonbonera in Monumental ne bo, na tekmah v argentinski ligi so jih po petletni prepovedi šele avgusta spet začeli spuščati v gostujoče sektorje, medtem ko so tekme med petimi tradicionalnimi velikani argentinskega nogometa zaradi prevelikega tveganja še naprej zgolj za domače privržence nogometa. Spomnimo se samo incidenta iz leta 2012, ko je provokacija navijačev Riverja, ki so pred tribuno z navijači Boce dvignili balon prašiča v rumeno-modrem dresu, poskrbela za prestavitev drugega polčasa. Začeli so se hudi incidenti, v katerih so jih najhuje skupili reditelji, ki so jih navijači Boce metali navzdol po stopnicah. Navdih za balon s prašičem sicer prihaja iz vzdevka navijačev Boce, "los bosteros", ki izvira iz besede za gnoj. Tega so veliko uporabljali v opekarski industriji v okolici Bocinega stadiona. Ne smemo pozabiti, da je slovenski arhitekt Viktor Sulčič pomembno prispeval h končni podobi slovite La Bombonere, kjer bo na sporedu prva od dveh težko pričakovanih tekem.

Solzivec za nogometaše Riverja, Tevez oponašal kokoš

Na zadnji medsebojni tekmi v pokalu Libertadores, šlo je za osmino finala leta 2015, so povratno tekmo odpovedali zaradi tega, ker so navijači tunel z igralci na La Bomboneri poškropili s solzivcem. Ni potreba posebej poudarjati, da so bili tarča napada člani Riverja, ki so na koncu tekmo dobili za zeleno mizo.

Pod enega najbolj prepoznavnih dogodkov se je prav tako v pokalu Libertadores, takrat v polfinalu, podpisal napadalec Carlos Tevez. Dolga leta zvezdnik evropskih zelenic in član West Ham Uniteda, Manchester Uniteda, Manchester Cityja ter Juventusa je leta 2004 med proslavljanjem zadetka oponašal kokoš, ki je vzdevek Riverjevih navijačev. Tudi tokrat bo čakal na priložnost za kakšno provokacijo v vrstah rumeno-modrih.

