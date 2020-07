V Evropi na hladnem, v Sloveniji vroč: tekma vseh tekem v Celju v 'roke' Vinčiću

Mediji v BiH in Srbiji so takrat poročali, da je policija v okolici Bijeljine aretirala več ljudi. Kot so pisali, je šlo pri tem za organizirano zabavo s prostitucijo, orožjem in prepovedanimi drogami oziroma kokainom. Zabave se je udeležilo tudi nekaj slovenskih državljanov, med imeni, ki so jih v BiH in Srbiji spravili v javnost, pa je bilo tudi Vinčićevo.

Tako tudi mariborski delivec nogometne pravice Slavko Vinčić, ki še čaka na uraden epilog, da pa bo lažje potrpel, so mu vodilni že kmalu po omenjeni aferi, o kateri smo prvi in izčrpno poročali na naši spletni strani 24ur.com, dodelili sojenje na tekmah slovenske prve lige in tako bo tudi v zadnjem 36. krogu, ko se bosta v knežjem mestu v neposrednem spopadu za naslov udarila Celje in Olimpija. Resda Vinčiću prav nič ni dokazano in sam ves čas trdi, da je bil v BiH le na nepravem mestu v nepravem času. A poteza odgovornih, ki delegirajo sodnike za tekme prve lige, se zdi milo rečeno čudna. Predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) Vlado Šajnje Vinčiću že takoj, ko je afera prišla v medije, stopil v bran. Redki dvomijo v poštene namene sodniške ekipe, ki bo delila pravico v Celju in kakovost glavnega sodnika Vinčića, ki sodi tudi v Ligi prvakov. A zdi se, da bi se lahko tej situaciji odgovorni spretno izognili. Tako kot so se na Uefi. Mimogrede, vodilni pri mednarodni sodniški organizaciji, dokler ne bo uradno znan epilog afere, 40-letnega sodnika sploh ne bodo delegirali za tekme. Po nekaterih zanesljivih informacijah z delegiranjem Slavka Vinčića, ki prihaja iz Maribora, niso povsem zadovoljni niti vodilni možje na NZS. Nihče ne sumi v kakovost izkušenega sodnika, toda nekaj malega taktnosti in primerne mere dobrega okusa pa bi od tistih, ki delegirajo sodnike za tekme v slovenski ligi, vendarle smeli pričakovati. Sploh, ker gre za tako "občutljivo" tekmo ...



Iz celjskega kluba so medtem sporočili, da prodaje vstopnic za tekmo z Olimpijo ne bo. Zaradi ukrepov NIJZ se lahko takšnih dogodkov udeleži največ 500 ljudi, v Celju pa so se odločili, da bodo vstop na stadion dovolili samo dolgoletnim podpornikom kluba, lastnikom sezonskih vstopnic in navijaški skupini Celjski grofje.