Tekma z Luksemburgom priložnost za širjenje kadra

"Pripravljalni tekmi proti Luksemburgu ter nato proti Bosni in Hercegovini dajeta možnost širiti kader, predvsem pa najti pred jesenskimi kvalifikacijami kakšno novo rešitev, ki lahko pride prav v tekmovalnem ciklu," je na novinarski konferenci pred tekmo na Brdu pri Kranju povedal selektor Matjaž Kek.

Ta ima nekaj težav v ekipi, zelo verjetno ne bo igralo kar nekaj prvokategornikov, ki imajo določene zdravstvene težave, med njimi tudi Jan Oblak , Benjamin Šeško in Adam Gnezda Čerin .

Slovenija se je doslej z Luksemburgom merila nazadnje leta 2007, ko je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2008 v gosteh zmagala s 3:0, doma pa z 2:0. Pred tem je istega tekmeca dvakrat ugnala še v kvalifikacijah za SP 2002. Slovenija je trenutno 51. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Luksemburg pa 91.

V torek bodo Slovenci igrali še prijateljski obračun z Bosno in Hercegovino v Celju, nato pa jih jeseni čakajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki. V skupini bodo igrali proti Švedski, Švici in Kosovu.