Tekma z Realom prestavljena, Madridčani donirali milijon evrov

Po zadnjih podatkih je število žrtev katastrofalnih poplav naraslo na 158, od tega jih je 155 v najbolj prizadeti regiji Valencija. Španska zveza je zato sklenila, da bo v tej regiji prestavila vse profesionalne in amaterske nogometne tekme, pa tudi tekme v dvoranskem nogometu.

Med drugim tako ne bo prvoligaških tekem Villarreal - Rayo Vallecano in Valencia - Real Madrid, prestavili so tudi drugoligaške dvoboje Castellon - Ferrol, Eldense - Huesca in Levante - Malaga.