'Tekme, kot je bila ta proti Zverevu, so razlog, da vztrajam'

Srb Novak Đoković je s taktično prebrisano igro povsem razorožil tekmeca, poročajo agencije, po tem, ko je izgubil prvi niz. Na predzadnji stopnici boja za 25. naslov na turnirjih za grand slam in četrti naslov na odprtem prvenstvu Francije je v četrtfinalu slavil s 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Uspešno je vsilil slog igre, s katero je zmotil običajno dobro igro Alexandra Zvereva z osnovne linije. Uporabil je bolj raznolik pristop, kar ga je pripeljalo do devete zmage nad Nemcem ruskega rodu v 14 medsebojnih obračunih.

Nekdanji prvi igralec sveta lovi svoj prvi veliki naslov po OP ZDA leta 2023. Carlos Alcaraz, branilec naslova na Roland Garrosu, in prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner sta skupaj osvojila vseh pet velikih naslovov, ki so sledili. Zverev si je prizadeval za uvrstitev v polfinale Roland Garrosa že peto leto po vrsti, vendar se ni mogel odzvati na niz udarcev Đokovića, ki se je v francoski prestolnici uvrstil v polfinale že 13-krat.

Potem ko je tekmecu oddal svoj prvi niz na turnirju, se je Đoković odzval z bolj raznolikim pristopom k igri. Na koncu je izkoristil svojo peto zaključno žogico in si po treh urah in 18 minutah zagotovil zmago.

"Ampak takšne tekme in izzivi na nek način iz mene izvlečejo najboljše. Igranje na tri dobljene nize, v poznih fazah grand slama proti številki 1 na svetu – zame pri teh letih ne moreš biti bolj motiviran." Đokoviću se je v izjavi poklonil Zverev: "Mislim, da je trenutno nekoliko podcenjen, veliko ljudi ga je že odpisalo. Ampak letos je na OP Avstralije v četrtfinalu premagal Alcaraza, na OP Francije je premagal mene. Pozabite na starost. Mislim, da so to za vsakega igralca precej dobri rezultati. Še vedno premaguje najboljše, zato mislim, da bi morali vsi to spoštovati."