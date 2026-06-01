Tekmi s Ciprom in Hrvaško v specifičnem terminu

Napadalec Manchester Uniteda je v nedeljo na svoj 23. rojstni dan obiskal reprezentančni tabor in ekipi zaželel uspešne priprave na četrtkovo tekmo s Ciprom v Stožicah in nedeljsko s Hrvaško v Varaždinu, so v nedeljo objavili pri Nogometni zvezi Slovenije. Boštjan Cesar pa lahko tokrat računa na drugega napadalno usmerjenega nogometaša Danijela Šturma, ki je po uspešni polovici leta na Češkem že zamenjal delodajalca in bo po novem igral za prvaka Slavio iz Prage. Kljub nedavnemu prestopu je krilni nogometaš z mislimi pri reprezentančnih obveznostih. Ekipo je po nedeljskem danes dopoldne čakal nov trening, v torek in sredo bo imela še dva pred tekmo s Ciprom.

"Vemo, da nas čakata dve zahtevni tekmi. Osredotočiti se moramo nase. Že v prejšnjem ciklu smo pokazali, da imamo določen okvir igre, iz katerega lahko potegnemo veliko pozitivnega. S tem moramo nadaljevati, saj se liga narodov hitro približuje. Obe tekmi moramo vzeti zelo resno," je povedal Šturm, ki je tudi zadel na prejšnji prijateljski tekmi v Črni gori. "Vemo, da je Hrvaška velika reprezentanca, ki bo proti nam odigrala generalko pred svetovnim prvenstvom. Na tekmo se bomo pripravili enako kot na vsako drugo. Želimo si zmago, potem pa bomo videli, kaj bo prineslo igrišče," je dodal in razkril, da bo na bližnjem SP v ZDA, Mehiki in Kanadi navijal za Portugalsko in svojega vzornika Cristiana Ronalda.

Na drugi strani igrišča bo deloval Vanja Drkušić, ki je pred kratkim z Zenitom osvojil naslov ruskega prvaka in si z nekaterimi soigralci iz izbrane vrste v soboto ogledal tudi finale lige prvakov Budimpešti. "Moram reči, da je bila to zelo lepa izkušnja," je dejal Drkušić po zmagoslavju PSG po enajstmetrovkah proti Arsenalu. Glede reprezentančnih nalog pa pravi, da bosta tekmi s Ciprom in Hrvaško dober preizkus. "Videli bomo, kje smo in kaj moramo še izboljšati. Z nami je tudi nekaj novih fantov, ki bodo imeli dovolj časa, da se vključijo v kolektiv. Vzdušje je odlično, zato je pred nami zanimiv teden," je še povedal Drkušić.